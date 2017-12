"Míster, ¿necesita fichar a un central de jerarquía?"

Juan Ramón López Muñiz ha sido uno de los protagonistas del partido contra el Athletic. Sólo hizo dos cambios: uno en el minuto 35 y otro en el descanso. Con esas modificaciones el equipo mejoró y rozó la remontada. Pero los errores defensivos, unidos a la polémica arbitral, fueron letales. Esta es la transcripción íntegra de la rueda de prensa.

¿Qué ocurre con los errores defensivos?

En los dos últimos partidos nos ha pasado. Te cambia los planes y te condiciona el partido. El equipo se rehizo bien, pero hay veces que el fútbol te penaliza con dos acciones aisladas. No queda otra que seguir remando y corregir esas situaciones. Jugar con la portería a cero es muy importante. Pero, bueno, cambiará.

La falta previa del segundo gol

El segundo gol tiene condicionantes por el camino que se vieron claros. El equipo se veía superior. Hicimos varias contras. Cuando vas por detrás dejas más espacios. Williams salió par los balones a la espalda. Se nos va un partido que teníamos muy cerca de ganarlo. En mi opinión hay falta.

¿Por qué no agotó los cambios?

El equipo estaba trabajando bien y siendo superior. Los cambios hay que hacerlos cuando piensas que hay que retocar algo y el riesgo estaba asumido desde el descanso. Los cambios los hago cuando hay algo que mejorar y pensaba que estábamos cerca de conseguirlo.

¿Qué busca con los cambios?

Con el primero, llegar con balón controlado a campo contrario. Perdíamos mucho en nuestro campo y no enlazábamos. Y con el segundo, tener más profundidad por banda, porque ellos cerraban mucho el juego por dentro y Morales esa banda te la ocupa y cuando llegas ahí hay que sacar centros. Teníamos que aumentar el número de centros.

¿Cómo está Postigo?

Esto es fútbol y hay que recuperarse de un segundo a otro, no puede uno pararse a pensar sino seguir funcionando. Ya no hay arreglo, que no vuelva a pasar.

¿Cuál es el Levante de verdad de todos los que se han visto hoy?

Lo de los sistemas es independiente porque lo importante son jugadores que están en el campo, Con Bardhi, Campaña, Morales y el punta el equipo es suficientemente ofensivo para conseguir cosas. Depende de a lo que te ves obligado. Asumimos el riesgo y llegamos a campo contrario; otras veces ese riesgo te genera problemas defensivos. Buscas el mejor Levante con independencia del sistema. Lo que hay que poner es lo de la segunda parte. Carácter, intensidad, ritmo, centros, presión?

¿Cómo va a plantear los partidos de local?

Tenemos que acostumbrarnos a jugar en casa con presión y sabiendo que tenemos que ser mucho más fuertes. Cuantos más partidos con portería a cero, mejor. Es muy difícil marcar dos o tres goles cada partido. Y no hay que despreciar a ningún rival ni ningún punto. En Sevilla tenemos que intentar sumar los puntos que perdimos hoy.

¿Le preocupa la situación actual del equipo?

Siempre que no ganas te vas preocupado para casa. Hay que intentar buscar las soluciones necesarias y las que sean correctas. Sabíamos que estas situaciones las íbamos a vivir. Lo difícil es ganar. Intentaremos saber jugar con esa presión. La reacción de equipo no fue mala. Tenemos que ser atrevidos en ese aspecto.

¿Hay que mejorar en la parcela central o en el mercado quiere un central de jerarquía?

Defiende y ataca todo el equipo. Debemos mejorar desde el punta e intentar tener esas situaciones. En el minuto 4 un gol te condiciona mucho. Me gustó la reacción del equipo, hizo méritos. Pero esto es Primera y la calidad de los rivales te penaliza mucho. Ahora es hablar poco y trabajar mucho.

