Toño, sin paños calientes tras la derrota

Nada más acabar el partido ante el Athletic Club, con derrota por 1-2, el lateral izquierdo del Levante UD, Toño García, ha analizado lo sucedido. El de Port de Sagunt ha sido sincero al reconocer que "hay que ser más fuertes en casa". "Empezamos muy bien pero eso ya no vale. Hay que espabilar", ha añadido.

Toño ha apuntado que los granotas se han mostrado "dubitativos en la primera parte pero luego hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ganar". Para el lateral, el duelo ante el Athletic suponía "una oportunidad de oro para meternos en la mitad de tabla para arriba que teníamos que haber aprovechado".

Respecto al 0-1 de Aduriz, de penalti cuando se llevaban apenas cinco minutos", ha señalado que "comenzar un partido así es muy complicado". "No sé si es que no tenemos la suerte de cara o nos ponemos un poquito más nerviosos de lo normal", ha subrayado Toño, quien no ha cargado las tintas contra el arbitraje pero sí ha dejado claro que "el segundo gol viene de una contra en la que nos habían hecho una falta previa".