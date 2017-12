Muñiz contesta a Lukic

Sasa Lukic reconoció abiertamente que la posibilidad de volver al Torino está ahí" y que le "gustaría" volver al que fue su club, y Juan Ramón López Muñiz le ha contestado rápidamente. En la rueda de prensa previa al partido de Sevilla, el técnico ha dejado claro que la sartén la tiene cogida por el mango el club y que el futbolista ha tenido mala fortuna, pero que situaciones como esta son normales antes de abrirse la ventana invernal: "Él a mí no me ha dicho nada, es una cosa para lo que la dirección deportiva del club tiene que estar preparada. Ahora se abre una ventana de mercado, el que no está jugando igual quiere marcharse, son cosas del fútbol. Se pueden dar tres escenarios: que el club le deje marchar, que pida un traspaso o cerrar puertas y que no se marche nadie. Cuando se abre una ventana para este tipo de cosas es una situación más, es un jugador que ha tenido mala suerte, cuando tenía la oportunidad de jugar vino lesionado (?) ¿En qué se valora la confianza? Hay tres jugadores que están jugando en esa posición y cuando llegó su momento estaba lesionado, así como Cheick Doukouré hizo su trabajo y jugó, Lukic se lesionó y ha tenido varias semanas de parón. Es un jugador que intentaremos aprovechar en los momentos que pueda tener, el que juega es porque se encuentra perfecto y en función de cómo está la posición, tuvo esa mala suerte".