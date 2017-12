El elogio y el lamento de Muñiz en el Pizjuán

"Hemos visto a un gran Levante", ha destacado Muñiz en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán, a la conclusión del partido disputado este viernes por el Levante en el campo del Sevilla. En este los granotas "han podido ganar", en palabras de su técnico, quien de hecho ha expuesto que sentía "pena" por los dos puntos que se han escapado. Estas son sus respuestas más destacadas.

Análisis del partido

"Hemos tenido mucho criterio en ataque y defensa, y durante muchos minutos hemos dominado y hemos tenido ocasiones. Además, hemos logrado algo que es fundamental, que es mantener la portería a cero, para rentabilizar los goles. Estoy muy contento por el trabajo, las senaciones y el esfuerzo del equipo. No tanto por la puntuación".

Recuperación de Berizzo

"Para mí ha sido una alegría verlo ahí. Donde tienen que estar los entrenadores es en el banquillo. Tiene fuerzas, ganas... Tiene el problema que tiene pero lo va a afrontar y lo va a pelear. Tiene ganas de conseguir los mayores éxitos posibles con su equipo y hay que darle la enhorabuena por ese carácter que tiene".

La temporada del Levante

"La Primera División es dura, exigente. Tuvimos partido muy buenos. El otro día perdimos contra el Athletic pero injustamente, sobre todo en la segunda parte, que cuando mejor estábamos nos marcaron. Depresión no podemos tener nunca, porque a principios de temporada sabíamos que teníamos que sufrir. Quien consiga mantener este ritmo, unión, tranquilidad... El que más cosas consiga, logrará el objetivo".

La "pena" del empate

"Me da pena que con este esfuerzo no hayamos ganado porque estos puntos los vamos a echar de menos. Es una lástima que en este partido no hayamos conseguido los tres puntos, con estas ocasiones. Este es el esfuerzo que va a tener que hacer el Levante todos los partidos, aunque también merecimos un punto ante el Athletic otres en Málaga".

Titularidad Lukic

"Lukic es joven y ha sido víctima del overbooking de buenos jugadores que tenemos en el centro del campo. Los que han jugado hasta ahora ahí lo hicieron muy bien, y por eso no había tenido la oportunidad. Lo que quiero es verlo ahí, dando buen nivel; cuando lo haga no dudaré en ponerlo, porque no miro los nombres sino lo que hacen cada día. Los lunes, los martes, los jueves, etc.. Las delcaciones tampoco fueron nada del otro mundo. Todo aquel que no juega busca minutos".

Confianza en Postigo

"Sergio (Postigo), no tengo ninguna duda de él. Le ha dado muchas cosas al Levante y porque un día tenga un error no lo voy a cambiar".