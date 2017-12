Confirmado: La alineación del Levante UD con más morbo

Cambios en el once de Muñiz.

Cambios en el once de Muñiz. EFE

Muñiz ha apostado por una revolución en el once del Levante UD de cara al choque ante el Sevilla FC. El asturiano introduce hasta cuatro cambios respecto al anterior encuentro de LaLiga Santander, ante el Athletic, de los cuales uno llama poderosamente la atención: la titularidad de Sasa Lukic. El serbio no solo aparece por primera vez en un once liguero, sino que se estrena en la competición justo la semana en la que ha mostrado su deseo de volver al Torino en el mercado invernal.

Lukic formará en el centro del campo junto a Campaña y a otra de las novedades, Jefferson Lerma. El colombiano reaparece directamente en el once un mes después de lesionarse con su selección. Lo que no varía es el eje de la zaga, a pesar de las dudas que ha dejado esta en los últimos compromisos. Forman en este Postigo y Chema, aunque cambian por completo los laterales: Luna suple a Toño en el izquierdo, y Pedro López a Shaq en el derecho.

Muñiz mantiene su confianza entre palos en Oier, así como en Jason y Morales en los extremos. Enes Ünal jugará de nuevo de inicio en ataque, a pesar de su anunciado regreso al Villarreal CF en enero.