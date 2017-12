Así se despide Coke

Aparte del saludo a los granotas, publicado en la web del club, el vallecano compartió por la tarde en redes sociales un mensaje de despedida del que ha sido su equipo en el último año y medio, y al que deberá regresar tras su cesión. El texto, escrito en inglés y alemán, era el siguiente: "Solo tengo palabras de agredecimiento para toda la gente del club, para mis compañeros y los aficionados. ¡Nos vemos pronto, amigos! Os deseo lo mejor para lo que queda de temporada. ¡Un Schalker desde España!", escribió Coke en sus distintos perfiles oficiales.





I only have words of thanks for all the people of the club, teammates and fans. See you soon friends!! All the BEST in the rest of the season.

One Schalker from Spain...!! @s04

