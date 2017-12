"Ünal se ha despedido de todos, le deseamos suerte"

"Los árbitros pitan lo que interpretan. El Leganés ha hecho su partido porque estaba con diez. Pero esos cuatro minutos se han quedado cortos para mi gusto. En el centro del campo me ha parecido claro el agarrón, quiero pensar que él no lo ha visto". Así se refirió Postigo a la polémica actuación arbitral de Jaime Latre, que se tragó un penalti claro de Ezequiel a Ünal y no dio el descuento que tocaba. En cuanto al resultado, el central señaló que "en los últimos partidos, la dinámica es buena, estamos creando ocasiones, pero somos el Levante y hay pelear como siempre. Sufrimiento ninguno, vamos a estar toda la temporada ahí, ojalá que en mitad de tabla como ahora".