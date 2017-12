Coke desvela cual quiere que sea su futuro en verano

"Es un préstamo por seis meses. Quiero volver otra vez. Siempre me sentí muy cómodo aquí, pero es fútbol: tuve que buscar un cambio". Esas han sido las declaraciones de Coke Andújar en una entrevista realizada para un medio alemán, en el que también explicó que espera tener muchos minutos en su aventura en el Ciutat. "El cambio fue la mejor oportunidad para el club y para mí también. Veremos qué sucede en esos seis meses. Tengo que jugar mucho", señaló.

El nuevo lateral granota también explicó que su salida fue una decisión complicada, porque a pesar de no jugar mucho estaba muy comprometido con el proyecto de Schalke y que el grupo es sensacional, por lo que fue muy difícil decir adiós. "En el momento en que me despedí de mis compañeros, estaba triste", sentenció.

En cuanto al apartamento que tenía en Alemania, el jugador aseguró que no lo mantendrá, lo que no quiere decir que no vaya a volver. "No, ¿por qué debería pagar seis meses de alquiler cuando no estoy aquí? Cuando vuelvo, busco un apartamento nuevo, luego con piscina", explicó entre risas.