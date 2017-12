Hay ´mono´ de gol en Orriols

El primer gol de Jason esta temporada se ha convertido hasta la fecha en el último de un jugador del Levante en portería rival. Aquel 19 de noviembre, ante Las Palmas de Pako Ayestaran, se consiguió un 0-2 que permitió al equipo de Muñiz levantar cabeza tras una racha muy negativa. En el viaje a Gran Canaria se cerró por tanto el bagaje goleador —de un jugador granota, ya que Laporte se marcó en propia— en un año, el 2017, que será recordado por el fantástico ascenso a la máxima categoría. Con esos datos, el conjunto del Ciutat se une al Alavés como el club que más jornadas consecutivas ha estado sin anotar en LaLiga Santander (los vascos estuvieron las 5 primeras citas sin ver portería). Ni Enes Ünal, Nano Mesa, Boateng, ni la llegada desde segunda línea de los centrocampistas ha dado resultado.

La falta de acierto goleador es algo que ha perseguido al Levante durante toda la temporada. En el inicio de curso, los tantos de penalti, las faltas de Bardhi y aquel saque de banda en el Santiago Bernabéu ocultaron, sin demasiado éxito, la dificultad que tenía el grupo de generar peligro en jugada. Esa tendencia, sin embargo, cambió en el Derbi ante el Valencia, cuando Bardhi perforó la meta defendida por Neto. Después de aquel remate ocho de los nueve tantos que firmaría el Levante fueron de jugada, pero el problema en área rival no consiguió ocultarse, aunque sí difuminarse ligeramente.

El calvario llegó con el gol de Jason ante Las Palmas. Tras aquella cita, cero goles a favor de jugadores granotas. El Atlético de Madrid viajó al Ciutat en problemas y se llevó un botín de cinco goles hacia el Wanda. Más tarde sería el Athletic, quien con excesivas ayudas cerraría tres puntos inmerecidos, pero valiosos para los intereses del equipo del ´Cuco´ Ziganda. Ante esas dificultades, un espectacular Oier ha sido clave para sacar tres puntos, con tres empates a cero, dos de ellos lejos del Ciutat.



Problemas con el ´9´

La llegada de Ünal fue celebrada por una afición que pedía a gritos savia nueva en la delantera, pero el turco no ha sido capaz de dejar atrás los problemas con el gol. A pesar de eso, su carta de presentación invitó al optimismo, con un gol ante el Girona, que no evitó sin embargo la derrota. Por su parte, Boateng no ha sido capaz de anotar en toda la temporada, en Liga, y desde la jornada 12 solo suma 53 minutos sobre el terreno de juego. Su entrada ante el Athletic sirvió para amedrentar a los leones, pero una mano salvadora de Kepa evitó el estreno del africano. Por último, Nano Mesa ha sido el que ha disfrutado de más ocasiones como suplente de Ünal. Ante el Málaga llegó la más clara, pero Roberto evitó el 0-1.