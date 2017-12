Las claves de la ´operación Lisandro López´

No hay prisa en fichar al central. Por cuestión numérica, pues con Chema, Postigo, Róber y Cabaco hay cuatro en plantilla, y principalmente estratégica. Los jugadores a los que aspira el Levante para ofrecer un salto de calidad a la zaga (en rendimiento y jerarquía) se van ahora mismo de precio, por lo que la mejor baza es esperar a que pasen los días. El de Lisandro López es un caso paradigmático en este sentido, además de tratarse de uno de los grandes objetivos marcados por la dirección deportiva y por Muñiz. "Una de las opciones" de las que hablase Quico Catalán en Radio Renascença.

Mientras el Benfica continúe reclamando el pago de traspaso por el argentino con pasaporte español, en Orriols tendrán pocas opciones de lograr su incorporación. Eso no significa que los granotas sean pesimistas. Simplemente realistas. Con unos tres millones brutos de margen para apuntalar el equipo, incluida también la llegada de un ´9´ en lugar de Ünal, es inviable alcanzar las cifras de que piden los lisboetas. Estos quieren recuperar toda o buena parte de la inversión que hicieron por Lisandro en 2013: pagaron cinco millones de euros a Arsenal de Sarandí para que diera el salto al Viejo Continente antes de que cumpliera 24 años.

La baja de Luisao por lesión ha llevado además a Rui Vitória, técnico del campeón de Portugal, a echar mano del argentino como titular en los dos últimos encuentros oficiales: en la Liga NOS ante Tondela y contra Portimonense en la Taça de la Liga. Sus presencias en el once y buenas actuaciones no hacen sino reforzar la posición benfiquista en el mercado, aunque la vuelta de su veteranísimo capitán a la vuelta de Navidad deberían rebajar las pretensiones del club luso. El internacional albiceleste, de hecho, se había pasado tres meses prácticamente inédito y como cuarto central. En total acumula siete partidos oficiales y 505 minutos.

Pocos avances se pueden producir durante las fiestas con el Benfica. Su presidente, Luis Felipe Vieira, pasa un año más la Navidad de vacaciones en el extranjero, desconectado de la actualidad junto a su hija. Quién sí que tiene previsto ir haciendo camino es el futbolista, que ya se encuentra en Argentina aprovechando el paro competitivo. Lisandro se ha citado con su representante, Gustavo Goñi, para apostar definitivamente por su salida (o no) y abordar las diferentes posibilidades que tiene. En su país se insiste en el interés de Boca, que, sin embargo, no ha presentado propuesta formal alguna. Los xeneizes piensan en una cesión, al igual que el Levante, que sí que se plantea la inclusión de una opción de compra (sea o no obligatoria) para junio.

El problema añadido con el que tendrán que lidiar ambos es el interés de otros clubes con mayores posibilidades económicas. Ya han sondeado su posible incorporación otro equipo de LaLiga Santander y de la Premier League. La ficha de Lisandro no supondría un contratiempo insuperable, por contra. Se convertiría en uno de los mejores pagados de la plantilla pero el desembolso sería incluso menor al afrontado con Enes Ünal (500 mil euros brutos mensuales).



Su mejor año, en el Getafe

El central argentino valora positivamente la posibilidad de volver al fútbol español tanto por cuestiones idiomáticas como sobre todo futbolísticas. Fue en el Getafe, en la 13/14, cuando mayor continuidad gozó desde su aterrizaje en Europa. Su aportación a la salvación azulona, con tres goles incluidos, le valió para hacerse definitivamente con un sitio en la primera plantilla del Benfica. En tres años y medio en las filas del conjunto lisboeta, sin embargo, entre lesiones y falta de oportunidades apenas ha podido sumar 58 apariciones.



Renovó hace nueve meses

El argentino hipotecó su futuro al conjunto lisboeta en marzo, cuando amplió por tres años su contrato. Este concluía en junio de 2018, por lo que hubiera podido negociar libremente su fichaje por cualquier equipo dentro de 10 días, pero aceptó la propuesta y está amarrado por el Benfica hasta 2021. Lisandro ya fue pretendido en verano por el Eibar, que finalmente desecharía el fichaje por su elevado precio. Los armeros apostarían por otro central de la liga lusa, Paulo Oliveira, del Sporting de Lisboa, por el que pagarían 3´5 millones.