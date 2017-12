Oficial: Enes Ünal vuelve al Villarreal CF

El regreso de Enes Ünal al Villarreal CF en el mercado invernal, con el consiguiente punto y final a su breve etapa en el Levante UD, ya es oficial. La confirmación no ha llegado de alguno de los dos clubes, sino la agencia de representación del delantero turco. Footalent ha publicado este martes en redes sociales un mensaje, en turco y en inglés, anunciando la noticia.



"ENES IS BACK. He will return and start to train wit Villarreal CF!", ha compartido Footalent, a dos días vista de la vuelta a los entrenamientos de los granotas (este jueves día 28), y a tres de que la reincorporación al trabajo de los amarillos. Ünal está citado este viernes por la tarde para entrenarse a las órdenes de Javi Calleja, quien apostó definitivamente por repescarle a la conclusión del duelo del pasado sábado en Mestalla.





Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor! Futbolcumuz 29 Aral?k tarihi itibariyle tak?m?yla antrenmanlara ba?l?yor. @EnesUnal16



ENES. IS. BACK. He will return and start to train with @VillarrealCF ! pic.twitter.com/eOMKPU4Spv — Footalent (@FootalentTR) 26 de diciembre de 2017

Un gol y una asistencia con el Levante

El turco se despidió de los futbolistas del Levante a la conclusión del partido ante el Leganés, previo al paro navideño. Sin embargo, en el club de Orriols no dieron por sentada su marcha hasta recibir la confirmación por parte del Villarreal. Esta se produjo en vísperas de Navidad, precipitando definitivamente la búsqueda de un '9' en el mercado. Retener al otomano era semanas atrás el principal objetivo. Ünala la disciplina granota en busca de los minutos que no tenía en el submarino. Ha sido titular en todos los partidos de LaLiga Santander disputados desde entonces, concomo principal aportación. En el acuerdo de cesión, el Villarreal incluyó la posibilidad de repescarle en enero, como ahora ha hecho.El turco ha ocupado durante los dos últimos meses la ficha liberada por Iván López, lesionado de gravedad. Gracias a esto ha cubierto elen la delantera por culpa de otro percance físico importante.