Tito no descarta fichar a uno, dos o incluso tres jugadores

El Levante habla sin tapujos de la necesidad de fichar a un delantero top en el mercado de enero y hasta Quico Catalán dejó claro en su última entrevista que por «problema de dinero no va a ser», igual que sobre el papel tampoco lo fue el pasado verano. En el club van a una en este tema, sondeando candidatos y con operaciones abiertas.

Lo reconoció Tito durante la presentación de Coke al hablar del objetivo prioritario. Eso sí, sin descartar nada. Pero de lo que no hay duda es de que de los alrededor de tres millones disponibles de margen salarial, una cifra ampliable si se concretasen salidas como la de Langerak, los técnicos lo tienen todo a su disposición. Y la idea no es otra que la de quemar por las naves por el punta y una vez cumplido ese objetivo, calibrar si vale la pena o no el esfuerzo por un defensa o un enganche.

«No sabemos el número exacto de fichajes... Podría ser uno, dos o tres, además de Coke», señaló Tito. Eso sí, mientras que en el ataque las carencias son evidentes a la espera del alta competitiva de Roger y sólo con Nano Mesa y Boateng en liza, en su opinión en el resto de demarcaciones «el equipo está bien equilibrado».

«Con un '9' más creo que podemos competir. Este es un plazo en el que hay movimientos, pero el Levante no va a provocarlos. Si alguien nos pide salir lo vamos a valorar, pero nuestra intención es que no se marche ninguno», aseguró. Y es que, según defendió, por Langerak la oferta de Japón «no es oficial», pese a que dentro del club lo cierto es que ven con buenos ojos la posibilidad de aceptarla si se concreta.

Respecto a varios de los muchos jugadores concretos que ya hay en liza, Tito se refirió a dos que a día de hoy están prácticamente imposibles: Guidetti y Roncaglia, ambos del Celta. Mientras que el delantero, en caso de cambiar de aires, lo tiene ya muy adelantado con el Alavés, el central apunta a Argentina para tener más opciones de cara al Mundial: «Si estuvieran en el mercado, posiblemente serían dos jugadores que quisiéramos porque nos mejorarían la plantilla, pero tienen contrato en vigor con el mismo club y no pensamos que vaya a ser fácil. Pero es cierto que son dos jugadores que podrían mejorar el equipo».