Muñiz no ve la hora de fichar al delantero y manda un recado

Muñiz ha hablado este miércoles en vísperas del partido de Copa del Levante UD contra el Espanyol. Y, sin levantar la voz, lo ha hecho con un mensaje con carga de profundidad mientras cruzaba los dedos para que "de aquí a mañana" no le pase nada al último mohicano que le queda en la delantera.

Con Boateng como único delantero en la convocatoria, ya que Nano Mesa se ha quedado fuera oficialmente por un proceso gripal, el técnico no ha tenido pelos en la lengua a la hora definir como una "urgencia" el fichaje de un nueve. Una asignatura, desde luego, que sigue pendiente: "Desde verano buscamos un perfil. Luego usas al jugador que mejor está, pero no el perfil. Pienso que el perfil lo saben Tito y Carmelo". Su retrato robot, muy claro: goleador y que asegure rendimiento inmediato.

Ante la posibilidad de fichar también a un central y un enganche, Muñiz ha sido claro en su voluntad de "gastarlo todo" en el delantero si fuese necesario. "Siempre que venga alguien que nos ayude lo recibiremos con los brazos abiertos. Ahora mismo por número prefiero traer un buen delantero, gastártelo todo en un buen delantero. Vale más uno que nos solucione problemas importantes que traer a dos que nos deje ahí", ha declarado.

Y es que Muñiz no se ha andado esta vez con remilgos: "Si me preguntan como entrenador, digo que es urgente, porque si pasa algo nos faltaría mucha gente, ya no digo de nivel, sino numéricamente. Y también es cierto que se reincorpora Roger en breve pero no se le puede meter una responsabilidad que no le corresponda. Él está con ganas, pero hay que ir con tranquilidad.

Además Muñiz ha confirmado lo que Quico Catalán ya declaró en su entrevista con SUPER, que no va a ser un problema de dinero: "Deseamos que se incorpore alguien. El presidente ya me dijo en verano que quiere al mejor jugador, no va a mirar el coste. En ningún momento nos dijo que ahorráramos, él siempre nos dijo que hiciéramos la mejor plantilla posible".

"No va a salir nadie. Si sale alguien vamos a pedir que entre alguien y como entrar es muy complicado, no va a salir nadie por lo menos con nuestra autorización. Si se va uno tiene que venir otro de mejor nivel, ya no vale uno del mismo nivel, tiene que ser un máquina tremendo", volvió a declarar. En el caso concreto de Langerak, el técnico ha reconocido una conversación con él: "Como no se ha movido nada espero que ya se haya decidido. Es un buen profesional y le vamos a tratar como uno más".

Por último, sobre los primeros días de trabajo de Coke, que se perfila este jueves por primera vez como titular, se deshizo en elogios. "Es un chico que viene de trabajar, profesionalmente es un espectáculo. Entrena muy bien, ha encajad en el vestuario y tiene que aportarnos su experiencia dentro y fuera del campo para este tramo final", dijo.