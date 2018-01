Morales: "En casa ya tenemos un delantero muy bueno"

José Luis Morales, el mejor jugador granota en Cornellà y autor del primer tanto de penalti, se mostró satisfecho con el resultado: "Hemos hecho un gran partido. Al final hemos cumplido, hemos hecho un gran trabajo y a pesar del 1-0 hemos sabido reaccionar, empatar y es una buena ventaja... Quien marque el gol o quien dé el pase da igual. El beneficio es para todos el mismo. Me alegro mucho por Ivi porque no estaba participando todo lo que él quería. Eso es lo que el míster quiere, que todos estemos implciados".

El capitán también defendió el valor de todos los integrantes de la plantilla: "Todos somos importantes, los que jugamos más en Liga, en Copa... tenemos que dar no el cien por cien, sino el 110 por cien porque tenemos un presupuesto muy bajo y tenemos que darlo todo para sacar un buen resultado; Hemos encajado el gol en un despiste, pero una vez que hemos conseguido empatar hemos encontrado la paciencia y al descanso, en el vestuario, teníamos muy buenas sensaciones. Sabíamos que ellos iban a apretar y que teníamos que aprovechar las pocas que tuviéramos".

Por último, respecto a la llegada de un delantero en el mercado invernal, se refirió a otro que ya tienen como es Roger Martí: "Si viene algún delantero intentaremos que se acople lo más rápido posible, pero tenemos a Roger que en diez o doce días ya puede empezar a jugar y a marcar. Si viene otro delantero bien, pero tenemos en casa uno muy bueno".