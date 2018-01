Muñiz tiene la receta para que Messi "se haga pequeño"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, aseguró en la previa del partido que su equipo disputará frente al FC Barcelona este domingo que usarán "todos los recursos" que tengan para alzarse con la victoria y llevarse los tres puntos del Camp Nou, donde el Barça aún no ha perdido esta temporada en LaLiga Santander.

"Intentaremos adaptarnos a lo que nos vaya exigiendo el partido. Habrá momentos en el que requiera contragolpe, habrá momentos en los que requiera un ataque mucho más largo y tienes que ir adaptándote. Tenemos que intentar quitar el balón al Barcelona, porque siempre encuentran espacios y tenemos que poner todos los recursos que tengamos para ganar el partido", aseguró Muñiz en rueda de prensa.

Por otro lado, el entrenador del Levante calificó el encuentro ante el Barça de "partidazo", pero pidió prudencia. "Nosotros tenemos que ser conscientes de dónde estábamos hace un año y dónde estamos ahora".

Al ser cuestionado por Messi como la principal amenaza para el Levante, Muñiz elogió al argentino. "Messi es un gran jugador, pero prefiero hablar de mis jugadores, que también son muy buenos. Están en un muy buen momento, y pueden hacer que Messi se haga pequeño. Intentaremos que Messi no participe, que no juegue, y que no haga un buen partido contra nosotros".

Además, López Muñiz expresó que su equipo tenía que "dar gracias de poder disfrutar estos partidos, y trabajar mucho para poder seguir disfrutándolos". "Ese es nuestro reto", dijo. Por otra parte, quiso recordar lo que supone una victoria para los suyos.

"Anímicamente, se ve de otra manera. Al final, una victoria en una jornada en la que echas diez horas de autobús, como nos podía pasar el año pasado en Segunda, y vuelves con una victoria, el viaje es buenísimo. Las victorias recuperan antes a los jugadores, te quitan lesiones, te da moral, y vamos a un gran estadio que, si somos capaces de venir con un buen resultado te da mucha satisfacción", concluyó el entrenador del Levante, que sigue a la espera del 'nueve'.