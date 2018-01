Demasiados goles en el Mini

El Miniestadi acogió el duelo de altura entre el líder de la competición y el cuarto clasificado. Las chicas de Andrés Tudela sufrieron una dura derrota en el último partido de la primera vuelta ante un FC Barcelona que sigue sin conocer la derrota en casa.

Las locales se impusieron de forma contundente ante un Levante UD Femenino que intentó reponerse tras el segundo tanto local. El choque, que arrancó con la posesión y dominio en las botas de las culés, vivió el primer tanto a los ochos minutos por mediación de Bussaglia. La francesa consiguió perforar la red de Noelia con un disparo desde la frontal imposible para la guardameta. Cuatro minutos después, Patri tomaba distancia en el marcador tras un disparo desde el segundo palo a la salida de un córner.

El doble golpe para el conjunto dirigido por Andrés Tudela, a punto de cumplirse el cuarto de hora de partido, sirvió para tomar aire y avanzar metros, protagonizando dos ocasiones consecutivas para las levantinistas. Alharilla arrancó por banda sin encontrar destinataria en el centro al área. Pocos minutos después, Miriam recuperó desde la frontal del área abriendo en profundidad para Alharilla que apareció por banda derecha, con Charlyn desde el interior del área que intentó armar el remate ante la zaga local.

El tercer tanto local llegaba de las botas de Patri Guijarro, de nuevo a la salida de un córner, tras aprovechar el rechace con un disparo raso. La guardameta granota, Noelia Ramos, salió del área pequeña para evitar el remate de Duggan y, posteriormente, un disparo de la inglesa desde la frontal del área obligó a Noelia a la estirada para evitar un nuevo tanto local. A dos minutos del final del primer tiempo, Alexia sentenció el partido con un cuarto gol armado desde el área pequeña.

Ya en la segunda mitad, el dominio blaugrana no cesó y ello obligó a la defensa levantinista a mantenerse alerta ante el continuo sometimiento del rival. Las levantinistas dispusieron de ocasiones para perforar la red de Paños, pero no lo consiguieron. Miriam puso un centro para Charlyn, pero la delantera no logró rematar en el interior del área.

El ataque local, liderado por Duggan y Martens, conseguió un quinto gol por mediación de la holandesa. Gemma robó el esférico y combinó con Alexia por el centro del campo para finalizar de forma contundente Martens, tras encontrarse en la jugada anterior con el poste. Durante los minutos de posesión levantinistas, las de Andrés Tudela lo intentaban por banda derecha. Marta Cardona, ya en los minutos finales, probó suerte desde banda izquierda colgando un nuevo centro peligroso hacia Charlyn.

Finalmente, el Levante UD Femenino no pudo perforar la portería culé, que solo ha recibido un tanto como local, y regresó a Valencia de vacío al no lograr puntuar ante el campeón de invierno. La nota positiva del encuentro la protagonizó la jugadora Ana Buceta, que, tras una larga lesión de rodilla, disputó sus primeros minutos en la Liga Iberdrola.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FC Barcelona: Paños, Melanie, Losada (Aitana, 71'), Gemma, M. Torrejón, Alexia, Patri (Candela, 55'), María León (Ruth, 73'), Duggan, Bussaglia, Martens (Olga García, 55').

Levante UD F.: Noelia Ramos, G. Espinoza, Sonia Prim (Ana Buceta, 88'), Palacios, Lucía, Charlyn, Alba Aznar (Carol Marin, 63'), Miriam, Alharilla (Nerea, 63'), Marta Cardona (Maribel, 82'), Junge.

Árbitro: María José Villegas Navas (Comité andaluz). Amonestó a la visitante Sonia Prim.

Goles: 1-0. Bussaglia, min. 9 2-0. Patri, min. 12 3-0. Patri, min. 22 4-0. Alexia, min. 43 5-0. Martens, min. 55