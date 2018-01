Muñiz, siempre positivo

Muñiz hizo este domingo una lectura positiva del partido contra el Barça pese a la derrota y a quedarse de nuevo sin marcar. Para el técnico es una buena noticia que las sensaciones vuelvan a ser positivas y que de cara a la segunda vuelta de LaLiga la línea se presume ascendente.

¿Qué conclusiones extrae del partido?

El Barça estuvo con un porcentaje muy alto a portería pero el equipo estuvo serio, trabajo con ocasiones, hicimos un partido que nos debe segur para crecer. Pelearemos para conseguir el objetivo si seguimos en esta línea de trabajo, sacrificio, y compromiso. El equipo debe estar satisfecho del trabajo en el campo, pero no del resultado. Hemos puesto muchas cosas sobre el tapete y sobre todo intención. El equipo jugó cuando pudo jugar, defendió cuando debió defender y la diferencia la marcó un jugador como Messi. Sabíamos que podía suceder. Para puntuar en este estadio ellos deben estar un poco desafortunados y nosotros muy acertados. Nos ha faltado la parte de ellos.

¿Qué valoración hace del buen partido de Boateng?

Boateng ha hecho un buen trabajo. Por eso digo que este partido nos debe servir para crecer. Ha estado siempre presente y dado la cara en un partido difícil para los delanteros. Es una esperanza. Le costó adaptarse, pero va creciendo y nos ayudará en esa fase final del campeonato. El objetivo es en esta fase final estar todos preparados para competir cuando la importancia de los puntos sea extrema. Cada vez somos más jugadores, los nuevos están ya a un rendimiento alto y los lesionados recuperados. La competencia es alta y el nivel del equipo va hacia arriba de cara a la segunda vuelta.

¿Cómo se afrontan los dos próximos compromisos?

El partido de Copa es una ilusión que tenemos. Esperamos hacer un buen juego y mantener la ventaja que llevamos. Y el del domingo es un partido ante un buen rival con unos puntos que empiezan a ser claves en este tramo final de Liga. Aún quedan 20 partidos, pero quedan menos meses que los que llevamos desde pretemporada. Necesitamos el apoyo de la gente. Los equipos que mantengan la tranquilidad y la unión con la afición van a tener ventaja. Que los rivales sientan en nuestro campo que hay presión hacia el rival.

¿Qué se sabe de la negociación por el 'nueve'?

Se sabe algo. Boateng ha hecho un gran partido y Nano Mesa también ha colaborado. Ahora a esperar a Roger. El resto no depende de nosotros. Mi objetivo es centrarnos en la plantilla que tenemos. No voy a poder más el tiempo en contar lo que puede pasar porque eso es buscar excusas y no estamos para excusas.