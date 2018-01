Espectacular rajada de Morales

Morales no se ha andado por las ramas en el post-partido. Varios jugadores no han querido dar explicaciones tras el partido. Volvió a hablar Morales, y también lo hicieron Toño, Shaq y Jason para la televisión. Al Comandante, muy autocrítico, ha censurado esta actitud y hablado sin pelos en la lengua del momento crítico del equipo. Sus palabras destapan una posible fractura dentro del vestuario.

El míster ha dicho que hay ganar como el Levante, no como el Barcelona.

Al equipo le ha faltado todo lo que es el Levante: intensidad, esfuerzo y humildad. Teníamos todos para pasar y nos han eliminado. Nos ha faltado de todo a todos. Este no es el Levante que todo el mundo conoce. Y cada uno se lo tiene que hacer mirar. Si el domingo no ganamos vamos a tener muchas complicaciones.

Fuerte decepción

Es una putada porque hicimos 90 minutos de lujo en Barcelona. Creíamos que bajándonos del bus estábamos clasificados. Si sales a un capo a pasearte tu gente te silban y te eliminan. Dentro del vestuario había ilusión por pasar de ronda.

¿El mensaje de Muñiz iba a por los jugadores?

Si no lo entienden el que menos lleva en este vestuario son seis meses. El míster ha explicado mil y una veces cómo hay que jugar. Debemos dejar de intentar hacer goles con posesiones de tres minutos. Hay que crear ocasiones, más bonitas o más feas. A partir de ahí se podrá ver un buen Levante.

¿Puede afectar a LaLiga?

Claro que puede afectar. Pero debemos ser muy fuertes de cabeza. Que cada uno se mire lo suyo, que deje de mirar al compañero y así iremos bien. No hemos salido concentrados al partido. Si el Espanyol hubiese necesitado ganar 0-5 habría ganado 0-5.

El equipo no se recupera.

Se ha visto que en media hora lo tenían hecho. El segundo gol es un poco de suerte, pero así ha sido el partido. Les caían todos los rebotes porque estaban mejor colocados.

¿Estas palabras son una herida?

El que siempre está dando la cara se gane o se pierda es el mismo. Y ahí dentro hay gente que se le dice que salga y no ha querido. Si no somos mayorcitos para dar la cara aquí, evidentemente nos va a costar mucho ahí dentro.

