Jason, muy duro: "Si hacemos un partido serio desde el minuto 1, no se nos escapa"

Jaso Remeseiro se ha mostrado muy autocrítico en los micrófonos de beIN Sports tras la eliminación copera del Levante a manos del Espanyol: "La eliminatoria la teníamos medio encarrilada, pero si hiciésemos un partido serio desde el minuto 1 no se nos escapa. Sin embargo, hasta que no nos han metido los goles no hemos empezado a jugar con el balón, no nos hemos merecido pasar". El gallego, en cambio, ha negado que el equipo esté en crisis y se ha limitado a decir que "hay que estar más tranquilos, en casa nos está costando más, pero hay que mejorar día a día".

