La rueda de prensa más tensa de Muñiz en el Levante

Muñiz ha protagonizado este jueves tras la eliminación copera ante el Espanyol una rueda de prensa muy tensa, probablemente la que más desde que es entrenador del Levante UD. Durante la misma ha hecho reflexiones jugosas y mandado mensajes directos a sus jugadores.

Su visión del partido.

Nos han superado en la primera parte en ritmo e intensidad y nos remontaron. A partir del 0-2 el equipo jugó mejor pero con pocas ocasiones y llegada. Al final tenemos que pensar ya que el domingo tenemos otro partido importantísimo. Mucho más importante porque somos conscientes de a dónde podíamos llegar en Copa pero nuestros objetivos van por otro lado. Pensaba que se podía pasar de ronda con el resultado que traíamos, pero el Espanyol tiene potencial ofensivo y una ventaja que supieron aprovechar.

¿Ha estado el equipo demasiado voluntarioso y poco efectivo?

Éramos conscientes de que el Espanyol se dedicó a buscarnos la espalda de la defensa y no supimos contrarrestarlo, hicieron un gol y un palo. El Espanyol tiene contraataque, centros y jugo a la espalda, y ahí nos superaron y le dieron la vuelta a la eliminatoria. Salimos un poco despistados en estas situaciones y ante estos equipos con un despiste tienes problemas.

Lo importante es el domingo.

Está claro cuál es nuestra competición, no podía condicionar nada, ir mucho más allí. Hay decisiones que se toman pensando en el partido del domingo claramente. Con el resultado que traíamos se podía. Luego el partido se vuelve a lo que debía haber sido, más equilibrado. No sé qué va a pasar el domingo, pero van a ir preparados, no venimos con un margen de puntos en LaLiga para hacer otra cosa en Copa.

Es una liberación la eliminación

Al traer un resultado positivo de Barcelona nadie está contento, pensaba que se podía sacar adelante por eso, porque teníamos un medio campo que construye bien, con calidad en campo contrario, bandas con definición y velocidad, pero el Espanyol nos dio la vuelta y nos metió algo de miedo en el cuerpo. Fue una primera parte a un ritmo bajo que te penaliza mucho. Luego el equipo cogió ritmo de partido y ya era tarde.

¿Al equipo le faltan más cosas que un delantero? Van tres meses sin ganar en casa, ¿hay que cambiar el estilo?

La forma de jugar en casa es la misma que la de fuera. Y si hay que firmar en otras posiciones son decisiones que se toman en otros despachos. Mi misión es sacar rendimiento y el objetivo primordial no era llegar a la final de Copa, sino mantener la categoría, que es lo que nos permite avanzar en el proyecto de ir creciendo poco a poco. Que estamos fastidiados, sí. Queríamos pasar la eliminatoria, pero sin poner ninguna condición al partido del domingo. Nuestra prioridad está en otro sitio.

¿Qué ocurre en el Ciutat? ¿Hay un bloqueo mental cuando al equipo le vienen mal dadas?

Jugar en casa nos está costando, es evidente, es una situación que intentamos controlar. Esa presión en casa ante nuestra afición podemos estar cometiendo un error. Tenemos que jugar en casa no como juega el Barcelona, sino como juega el Levante, con nuestras cartas. Lo que prima aquí son puntos y tienes que sacarlos como puedas. Y tenemos que entenderlo todos porque es fundamental que el equipo se sienta respaldado, que la presión sea para el otro equipo. Nadie tira piedras contra su tejado. Pensamos que aquí debemos ser los Globetrotters. Debemos puntuar como podamos. El partido nos lo tiene que marcar. No nos tiene que equivocar nadie. Si tenemos que marcar tres goles cada partido para ganar es muy difícil. No nos pueden hacer goles. Debemos darle una vuelta a lo que hay que hacer en el Ciutat para ganar. Lo que prima es llegar a 40, 41 o 42 puntos. Tenemos 18. y me da igual la posición. Hay que ir sumando. Y ahí hay que llegar como podamos. Hay que hacer todas las cosas bien. Cuando entendamos eso sumaremos puntos aquí. Pero si no lo entendemos tendremos problemas.

¿Por qué no lo hace? El equipo lleva varios partidos sin competir como debe competir.

No, con el Leganés 0-0 y compitiendo bien. Y contra el Sevilla. Habrá partidos que te salga mejor y otros que te salgan peor.

Los últimos 15 minutos, la grada ha sufrido el momento de desesperación por ver a su equipo indolente. El equipo daba por imposible forzar la prórroga.

Teníamos en frente un equipo que sabe tener el balón y corrimos detrás del balón, llegamos con más precipitación que juego y acierto. Estoy convencido de que el domingo no pasa.

¿Para quién va el mensaje?

Suelo ser muy claro. Hablo de mi equipo. Debemos saber cómo sacar el objetivo adelante. La idea es que nosotros tenemos que mejorar y los que debemos ganar ese partido.

En la previa insistió en que no iba a hablar de fichajes, ¿se está preparando mentalmente por si no viene nadie o cree que con lo que hay es suficiente?

El entrenador tiene la misión de sacarle rendimiento a la plantilla. Pienso que con esta plantilla podemos conseguir el objetivo.

