Lamentables insultos de Iago Aspas contra Jefferson Lerma

Jefferson Lerma ha desvelado tras el partido entre el Levante y el Celta que Iago Aspas le ha llamado "negro de mierda". El colombiano ha sido muy claro: "Se lo he dicho al árbitro, pero me ha dicho que estaba harto de protestas y no ha atendido a mis palabras. Es la primera vez que me ocurre esto en España. Las cámaras están ahí y se descubrirá".



El internacional cafetero está dispuesto a tomar medidas y denunciarlo, mientas que el Levante UD se ha posicionado públicamente de su lado. El club rechaza "cualquier muestra de racismo en el fútbol". El pasado septiembre fue sobre el madridista Carvajal quien pesó la acusación de haberlo llamado "puto mono de mierda".





Tras las declaraciones de @jeffersonlerma a la conclusión del #LevanteCelta, el #LevanteUD quiere mostrar su firme respaldo al jugador y rechaza cualquier muestra de racismo en el fútbol. pic.twitter.com/GoZGDZYZSD „ Levante UD (@LevanteUD) 14 de enero de 2018