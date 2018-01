Mensaje de Postigo a la afición después de la derrota

A la conclusión del partido ante el Celta, con derrota por 0-1, Sergio Postigo ha querido poner en valor la actuación del Levante UD y el apoyo de su afición. "Es increíble no que no hayamos empatado, sino que no hayamos ganado", ha destacado el central granota, quien ha pedido a la grada que "estén siempre como hoy": "Se nota cuándo están con nosotros porque el equipo da un plus".

Para Postigo, la de este domingo "esta es una desesperación distinta a la de esta semana". "Hemos hecho un grandísimo partido. Hemos sido muy superiores al Celta. No sé si ellos han tirado alguna vez más a puerta que el gol. Esta es la actitud. Solo hay que sacar una lectura positiva de este partido. Si seguimos así llegarán los goles y las victorias", ha asegurado el defensa del Levante.

Preguntado por el doloroso KO en Copa, Postigo ha apuntado que "el equipo ha reflexionado". "Sabemos que el jueves no hicimos un buen partido, que no tuvimos la intensidad necesaria. El equipo esta vez sí que ha estado junto. Hemos aguantado fuertes y les hemos dado a ellos la posesión, sabiendo que les gusta, para intentar sorprenderles".