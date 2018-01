La "enhorabuena" de Muñiz

Juan Ramón López Muñiz ha asegurado varias veces, en la rueda de prensa posterior al Levante-Celta, que este domingo se marcha "a casa muy satisfecho". Ha utilizado un discurso positivo, como Postigo. El técnico asturiano, a pesar del 0-1 final, de que cada vez está más cerca la zona de descenso y de que su equipo lleva cuatro meses sin ganar en el Ciutat, ha querido dar la "enhorabuena" a sus jugadores por su actuación. Esta es la transcripción de su comparecencia pública:



Análisis del partido

"Hoy vimos dos partes diferentes del equipo, pero las dos buenas. Controlamos el juego del Celta totalmente en la primera parte; en la segunda nos volcamos en campo contrario con el marcador avderso y tuvimos muchas ocasiones. Este es el camino, no hay otro. Lo hemos hecho casi todo bien. En otros partidos, igual tenemos menos ocasiones y marcamos más goles".



Línea a seguir

"El equipo trabajó bien, en la línea de los últimos partidos de LaLiga: contra Sevilla, Leganés o en Barcelona. El equipo ha demostrado su orgullo y el vestuario está a muerte. Hasta el minuto 94 hemos llegado y hemos trabajado. Ante eso, el míster solo puede dar la enhorabuena".



Cambio de Campaña y de estilo

"Hay que combinar los dos tipos de fútbol. Hay que ir tomando decisiones a lo largo de un partido; no se busca un tipo único de juego. Eso es lo que quería decir Morales el otro día y también lo que opino yo. El estilo dependerá del rival, la situación, el momento. Hay que simplificar y creo que el equipo lo ha hecho. Da igual lo que pase fuera, nosotros debemos tener buenas decisiones con el balón. Además hay que agradecer el apoyo de la afición".



Pros y contras de Morales como segundo punta

"Durante los entrenamientos, tienes que intentar ver qué jugadores tienes y cómo puedes plantar cara al rival. Lo que me da pena es que Morales genera mucho por banda, ya sea gol, desborde, desequilibrio, y quizá hay que perder ese posicionamiento para ganar otro. Está claro que con el marcador a favor, el Celta ha planteado otro partido, pero me quedo con que el cambio ha hecho mejorar al equipo. Es un recurso bueno de banda pero me da pena tener que quitarlo para mejorar otra cosa. Lo más importante es sacar puntos de dónde sea hasta el final".



La presión y la afición

"El empujón final que nos dio la afición lo agradezco. El equipo necesita el apoyo, soy claro, porque somos un equipo joven. Estamos viviendo una situación que a priori deberías tener asumido, porque este un equipo para luchar por la salvación, pero el apoyo y los aplausos es una satisfacción cuando vienen mal dadas o podría producirse un runrún. El equipo necesitará a la afición del 1 al 90. Esa unión nos dará puntos, seguro; nos dio una ocasión en el último minuto. En momentos dutros, la afición te levanta. Entre todos lo conseguimos. Sabíamos que estos momentos podían llegar. Ahora que han llegado, hay que seguir remando. Hay que estar preparados para jugar aquí".



Rendimiento de Boateng

"Es un futbolista que viene de otra liga, de otro país y otra cultura y le ha costado. Se va adaptando. Es ilógico pensar que el chaval llega con 21 años y el primer día funciona. Ha ido creciendo poco a poco y va ayudando al equipo. Hay que valorarlo al final. Lo que nos pasa a los entrenadores es que el tiempo es apretado. He conseguido que tenga un rendimiento, que esté bien. Hay que ver cómo solucionar mientras le sacó el máximo, pero tengo la satisfacción de que Doukouré está adaptado, Lukic está adaptado, Boateng está adaptado. Todos ellos tienen minutos y rinden".



La carencía de gol

"No tenemos que pararnos a pensar qué nos falta, sino sacar partido a lo que hay. Hoy hubo ocasiones y me voy satisfecho con eso. Ya llegará el gol. El equipo está vivo, con posibilidades. Ya somos un equipo, porque la gente se ha adaptado y hay mucha gente subida al barco. Creo que hoy lo tuvimos todo: Corazón, cabeza. Todo lo que se pudo controlar, se controló".