Ofertón a la UD Las Palmas por Loïc Rémy

El Levante atravesó este lunes el ecuador del mercado de enero con Coke Andújar como único refuerzo invernal. Todo un, marcado por lade este martes y la necesidad de revertir la dinámica del equipo, a partir del cual el club se ha lanzado definitivamente a porEl de Arouna Koné, prioridad absoluta ; y el de unque pueda complementarse con el marfileño y sustituirle llegado el caso.

Los técnicos han echado mano del 'plan B' previsto. De este sobreviven Rémy y Rubén Castro, quienes por ese orden son los nombres que hay sobre la mesa ahora mismo. Por el camino, por uno u otro motivo se han caído las otras alternativas: Caicedo pide mucho y pone poco de su parte para dejar el Lazio, el PAOK reclama un traspaso demasiado elevado por Prijovic y Ulloa no acaba de convencer.



Reunión en las próximas horas

Es Rémy el segundo delantero por el que el Levante apuesta más fuerte. El galo se niega a volver a la UD Las Palmas, a pesar de que los canarios hayan sondeado esa posibilidad en los últimos días, y en las próximas horas hay prevista una reunión entre miembros de ambos clubes. Los canarios eran inicialmente reacios a reforzar a un rival directo por la salvación, pero el ofertón granota puede cambiarlo todo. Un club turco se presenta como su gran competidor.

Rémy tiene contrato hasta 2020. En Orriols, al corriente de su situación desde finales de 2017, en el mismo momento en que Jémez decidió apartarle del equipo, preparan una propuesta que ascendería a un millón por el préstamo hasta final de curso y una opción de compra de 1,5. El jugador cobraría 800 mil euros hasta junio..



Rubén, legalmente posible

Los contactos por Rubén Castro, quien reapareció con gol el lunes con el Betis, vienen de lejos. Acaba contrato en junio y solo renovaría en función de unos objetivos muy difícilmente alcanzables; el club verdiblanco se muestra reacio a asegurarle ese otro año extra y por ahí el Levante tiene una oportunidad. Le ofrece un contrato hasta 2019, a pesar de sus 37 años, que el punta ve con buenos ojos ante la poca complicidad demostrada por los verdiblancos.

Serra Ferrer busca otro punta aunque no se antoja un negociador fácil. El gancho de Rubén entre el beticismo convertiría en impopular su salida, sobre cuya legalidad han consultado los granotas y han obtenido una respuesta positiva: su periplo de seis en China no computa en este caso por tratarse de una con calendario totalmente distinto al de las competiciones occidentales. El ariete, por tanto, no sobrepasaría el límite de dos equipos por curso permitido.

Koné sigue siendo el 'top 1'

La espera no se prolongará en exceso por el Top 1: Arouna Koné. Es el delantero por el que Muñiz viene clamando desde que se fue Enes Ünal. Con los nervios a flor de piel, el club está aguantando el tirón para fichar al marfileño, quien una vez finalizada la concentración del Sivasspor en Antalya se ha comprometido a seguir poniendo de su parte para que le abran la puerta de salida. Un requisito, eso sí, para el que Quico Catalán ya sabe que no va a quedarle otro remedio que tirar de chequera y exprimir a tope el margen del fair-play económico, en torno a los seis millones de euros brutos después de la fructífera venta de Mitch Langerak al Nagoya japonés.

Apremiados por esa evidente necesidad de reforzar el ataque, los máximos responsables granotas estuvieron durante la tarde del domingo en el club realizando gestiones y revisando de nuevo los números. El Sivasspor ha rechazado por el momento las ofertas de traspaso realizadas por el Levante, la última de ellas por encima ya del millón y medio de euros. Sin embargo, la contestación no ha sido en ningún momento que el marfileño sea intransferible, sino que para ellos su cotización actual en el mercado es mayor, sobre todo teniendo en cuenta que tendrían que fichar un recambio.

Las próximas horas se presumen cruciales para ver hasta qué punto el marfileño es capaz de que el Sivasspor atienda su petición a sabiendas de que en junio puede quedar libre, ya que su renovación por una temporada más es opcional solamente si alcanza los 25 partidos. El deseo en Orriols, donde lo están esperando desde Navidad, es que llegue cuanto antes, a poder ser incluso para el partido del sábado en La Cerámica, algo que no es imposible pero sí muy complicado ahora mismo. De hecho el primero que así lo entiende es el propio Muñiz, cuyos planes pasan por no esperar más para convocar a Roger y que tenga contra el Villarreal sus primeros minutos después de la lesión.