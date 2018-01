Aunque el tiempo juega en contra del Levante, agobiado por las urgencias del mercado de invierno, la negociación por Arounacontinúa en pie. El club mantiene el contacto por el delantero marfileño y no reconoce como ciertas las declaraciones que se le atribuyen desde Turquía asegurando que va a cumplir su contrato con el Sivasspor.Los de Orriols, que se han interesado por contrastarlas de manera fidedigna, consideran que esas supuestas palabras forman parte de la estrategia negociadora del club turco. Lo que sí parece claro, por contra, es que losde euros de oferta de traspaso podrían no acabar siendo una cantidad suficiente.En concreto, las declaraciones con las que han saltado las alarmas y que están rebotando numerosos medios turcos son estas: "He recibido una oferta de traspaso del Levante, pero no voy a marcharme. Nos sentaremos y hablaremos de nuevo a final de temporada. Estamos en contacto con nuestro gerente y haciendo planes para el futuro. Seguiré hasta final de temporada en el, con el que tengo una temporada más de contrato opcional".La realidad a la que se agarra el Levante es que Koné le ha dado su palabra de que quiere recalar en Orriols, donde firmaría por lo que queda de temporada más otra (su segunda temporada es opcional si juega).No obstante, lo que sí es cierto es que el Levante lleva días esperando a que se produzca una reunión que para bien o para mal se antoja definitiva entre el delantero y su actual presidente,. Con esta cita debería desatascarse todo y en ella Arouna lo que le dirá a las claras a Otyakmaz es que lo venda. Por dejación del presidente, que trata de alargar los plazos, esta reunión tampoco se ha producido este martes y no debería dilatarse más allá de este miércoles.En las polémicas declaraciones que llegan de Turquía, Koné asegura también que se siente "muy feliz" en el Sivasspor y que es unapara él. Días atrás, en cambio, Arouna sí dejó en el aire la posibilidad de una transferencia pese a las manifestaciones públicas de su presidente y entrenador. En aquella ocasión avisó, aunque de manera tibia, de que el Sivasspor podría no ser el último equipo profesional de su carrera.Al mismo tiempo que apura los plazos por Arouna, el club mantiene abiertas gestiones por otros delanteros