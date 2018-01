Avance en el fichaje de Koné

Arounase reunió este jueves, por fin, con el presidente del. Era la cita de la que el Levante estaba pendiente para desatascar las negociaciones y que hasta ahora no se había producido por las reticencias del directivo turco a no ser él quien marcase los plazos. Como estaba previsto, Koné le trasladó cara a cara asu deseo de regresar a LaLiga y le pidió que reconsidere su postura de no venderlo tras haber rechazado las distintas propuestas trasladadas desde, la última de ellas de 1,6 millones de euros.

Desde que las conversaciones arrancaron hace ya cerca de un mes en ningún momento el Sivasspor se ha negado a atender a los granotas. Otra cosa es el tira y afloja y, sobre todo, hasta dónde debería llegar Quico Catalán para colmar las aspiraciones de Otyakmaz, su particular bestia negra en lo que va del actual mercado de invierno.

Así está la negociación por Koné