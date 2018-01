Mensaje de Muñiz a Roger

Juan Ramón López Muñiz ha querido ser prudente este jueves con el regreso deMartí tras seis meses de lesión por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla. El técnico no ha confirmado categóricamente si jugará ante el, aunque todo apunta a que como mínimo irá convocado por primera vez y a que podría tener también algunos minutos.

"No puedes ir a saco, no estamos en una situación como para ir a la desesperada con un jugador que necesita paciencia. Roger tiene muchas ganas e ilusión y se encuentra muy bien, pero habrá que esperar y hablar con los médicos. Él está como loco y creo que es muy positivo porque sus goles sean una aportación para el equipo", finalizó.

Sin nuevos delanteros todavía a sus órdenes ni salidas confirmadas, Muñiz ha vuelto a pasar palabra sobre los fichajes: "No tenemos que pensar que si viene uno nos salvamos y si no viene, no". "Quedan 19 partidos largos y difíciles y pelearemos por eso. La clasificación no era determinante en la jornada cinco y ahora tampoco", dijo.

"Lo primordial son los resultados, porque nadie se acordará de cómo jugaste. Somos conscientes de eso, de que prima el resultado. Quedan muchos puntos por delante y estamos en ese grupo de cinco o seis equipos, y sin bajar la cabeza. Si hay equipos que parece que se están saliendo no podemos estar hundidos", finalizó.