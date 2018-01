Rémy confirma que no se reincorpora al Las Palmas

Al tiempo que la negociación con el Levante avanza , Loicestalló ayer contra Paco Jémez, al que acusa de ni siquiera comunicarle que no contaba con él. El francés, en una entrevista con 'La Provincia', asegura que su vuelta «es imposible» y duda sobre los motivos de su descarte: «No puedes apartar a dos jugadores en tu primer día de trabajo en un equipo por llegar un minuto tarde. Había algo de antes».

«El entrenador ni siquiera me habló. Vino cuando todo esto pasó con Tannane pero no habló con nosotros. Habló con el presidente y el presidente vino a hablar con nosotros. No tuvo las suficientes pelotas para ponerse delante mía y decirme 'no te quiero por esto, esto y esto', y terminar ahí. No soy un tipo que crea problemas; no habría peleado con é», asegura el jugador francés.

Rémy también confirma en la entrevista su negativa a reincorporarse a la disciplina de Jémez: «La semana pasada me pidieron que volviera y dije que no, porque hasta que no se encontrara una solución no volvería. Y además tengo permiso hasta el 25 de enero. No fue nada especial. Simplemente me pidieron que volviera y dije que no porque para mí es muy difícil ahora escoger esta opción. Si el equipo estuviera haciéndolo bien con el nuevo entrenador, es decir, si hubiera ganado al Eibar y al Girona, nunca me habrían llamado para que regresara».