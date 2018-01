Muñiz: "Me veo capacitado"

La derrota ante el Villarreal deja un contexto más que complicado y obliga a reaccionar en las próximas jornadas. El propio técnico ha explicado tras el encuentro que "no ganar puntos" es difícil para el estado de ánimo pero también señaló que la clasificación no la mira en exceso, ya que solo tiene en mente lograr los 38-40 puntos necesarios para la salvación, una meta para la que se ve totalmente capacitado. Así analizó la derrota el técnico tras el encuentro:

Inicio de ambas partes

"Ellos dominaron las dos partes, los dos inicios, fue suficiente para adelantarse en el marcador y coger una distancia bastante cómoda para ellos. El equipo en el resto del partido estuvo bien, tuvo llegadas pero no tuvo remates. Tuvo ocasiones pero no claras".

Desconcentración

"En los primeros 20 minutos el Villarreal te marca. En los 10 de la segunda te marca y se acaba el partido. Sabemos que nos cuesta hacer goles, recibir 2 ya nos pone muy cuesta arriba todo. Si nos cuesta hacer uno imaginate hacer dos o tres".

Previsible

"Sabíamos desde el inicio de temporada que podía llegar este momento de dificultad y nada, aquí estamos".

Análisis del partido

"Las sensaciones es que el equipo hasta el minuto 90 seguimos atacando. El 2-1 lo marcamos en el 93. Basicamente no es una situación agradable llevar tantos partidos con tan poco puntos, pero no quiere decir que el equipo no lo siga intentando o qu eno crea en que llegaran resultados positivos. No quiero decir que el equipo pueda irse contento, pero el equipo ha hecho todo lo posible para intentar recortarle al equipo contrario. Ha habido de hecho un momento en el que el Villarreal ha estado más tiempo defendiendo que atacando".

Tramo final

"El equipo tiene que estar bien cuando te toca atacar y cuando te toca defender. El Villarreal por ejemplo sí que ha demostrado calidad y generarte ocasiones de peligro, pero en los últimos 20 minutos hemos cogido la iniciativa y no hemos podido anotar. El equipo ha hecho lo que ha podido en una situación que se ha puesto muy difícil desde el primer minuto".

Preocupación

"Lo que más me preocupa es no gnaar puntos. La clasificación no la miro tanto, sé que tengo que ganar 38 o 40 puntos. Habrá veces que estes el 18 o el 15, pero tienes que hacer 40 puntos. Tenemos que intentar rematar las jugadas de ataque que tenemos porque si no es complicado".

Confianza en sí mismo

"Con este equipo me veo capacitado. Los entrenadores lo que tienen que intentar hacer es trabajar, el resto no depende de ellos".