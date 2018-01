Roger, fichaje en la lista ante el Villarreal

Ni Rémy ni Arouna Koné. El delantero nuevo en la convocatoria es Roger . Fue, sin duda, la gran noticia del día, y no precisamente inesperada. Un día después de quele quitase públicamente presión, el Pistolero reaparecía en una convocatoria. No será titular, pero podría tener minutos en la segunda parte. Sería su reaparición tras casi medio año lesionado, concretamente desde suCon el alta médica desde el 8 de enero, y tras varias semanas de trabajo, Muñiz tenía claro desde hace días que a falta de nuevos delanteros desde el hola y adiós de Ünal , no tardaría en tirar de él.

Roger no juega un partido oficial desde el 20 de mayo, ante el Tenerife, ya que se perdió los tres últimos de la pasada temporada por una lesión muscular que le apeó de la carrera por ser el máximo artillero de Segunda. De vuelta a Primera, donde tiene 33 partidos en sus piernas, su reto es marcar de aquí a final de curso entre siete y ocho goles para ayudar al equipo a salvarse. El único tanto de Primera en su haber, eso sí, es el que hizo el 2 de diciembre de 2012 contra el Celta. "Cinco meses y 27 días después vuelvo a una convocatoria. Han sido unos meses duros, mucho esfuerzo, mucho trabajo... Y un único objetivo, volver más fuerte", escribió Roger en redes, donde adelantó su inclusión en la convocatoria contra el Villarreal.

En lo que se refiere al partido, el Levante lo afronta una vez más a la espera de los retoques pendientes en la plantilla y con la necesidad de sumar puntos para seguir fuera del descenso. Los de Calleja, por su parte, llegan a la cita tras su victoria en el Bernabéu pero con la mala inercia como locales que les acompaña desde noviembre. Calleja tiene las bajas por lesión de los ya fijos Bruno Soriano, Andrés Fernández, Sansone y Roberto Soriano, a los que se une la ausencia por sanción del colombiano Bacca, por lo que el exgranota Enes Ünal volverá a ser la referencia ofensiva. En el banquillo estará el cafetero Roger Martínez.

Muñiz, por su parte, con la losa de haber ganado sólo un partido de los últimos 14, cuenta con las bajas por lesión de Raúl y Toño, al tiempo que ha prescindido por decisión técnica de Nano Mesa, Samu García y Shaq Moore. Todo apunta a que el técnico repetirá con Lerma, Doukouré y Campaña en el centro del campo, con Morales en una de las bandas e Ivi por la otra. A la espera de Roger, al que no dará la alternativa de inicio, la punta de lanza volverá a ser para Boateng. El ghanés ha recuperado yardas en las alineaciones, aunque sigue gafado de cara a portería y viene de fallar contra el Celta varias oportunidades clamorosas. Sin embargo, excepto cambio drástico de planes, no será él sino Nano el delantero que termine fuera de la plantilla una vez se cierre el fichaje de los dos arietes pendientes.