Emocionante reacción de Roger Martí en su reaparición con gol

ha sido el protagonista y único motivo de alegría para el Levante UD en laen el estadio del Villarreal CF. El delantero, que ha tenido losde la temporada después de superar unade rodilla, ha marcado el 2-1 definitivo de penalti y se ha emocionado. El 'pistolero' no ha podido contener lassobre el césped, a la conclusión del partido, al que se ha incorporado a falta de media hora (ya con 2-0) en sustitución de Sasa Lukic.

"Han sido unos meses de mucho trabajo, muy duros. Es una pena que no hayamos podido sacar nada de aquí (del Estadio de la Cerámica). pero el equipo debe seguir trabajando", ha asegurado Roger, todavía en el campo, a los micrófonos de BeIn LaLiga. "Ha sido una pena esta lesión. Ahora estoy recuperado y con ganas de ayudar. Espero que este gol sea el primero de muchos", ha deseado el '9' granota.

"No me gusta que el equipo esté en esta situación, pero seguimos fuera del descenso y seguro que vamos a conseguir puntos que nos saquen de aquí", ha asegurado Roger, quien ha destacado que "ellos (el Villarreal) han empezado con ocasiones y han marcado de penalti, pero no hemos bajado los brazos". "Me quedo con el trabajo del equipo", ha añadido.

"Confío en todos mis compañeros. Nos espera un campo complicado y un rival directo; habrá que ir a por los tres puntos", ha señalado 'el pistolero' respecto al próximo duelo, en Riazor, el próximo sábado.