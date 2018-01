Última hora: Delantero de Italia para el Levante UD

El Levante UD tiene unpara la delantera. Sin dar completamente por perdidos a Arouna Koné, Loïc Rémy y Rubén Castro, el club centra ahora su. Es en Italia donde se encuentra el punta por el que ya se han entablado loscon vistas a su incorporación antes del cierre del mercado.

Descartada ya su presencia en Riazor este sábado, por la premura de tiempo, los granotas trabajan al menos con el objetivo de que Muñiz pudiera contar con sus servicios a principio de la próxima semana. El nombre del ariete no aparecía en el 'plan A' pero en los últimos días se ha presentado la oportunidad de incorporarlo. El mercado italiano, no en vano, no es para nada desconocido para el Levante.

El punta en cuestión, con varios años ya de recorrido en la elite, buscaría en el Levante el protagonismo del que no acaba de gozar en su actual equipo. La posibilidad de ser titular, ante la falta de gol de Boateng y la recientísima recuperación de Roger de su grave lesión de rodilla (ya que la salida de Nano es cuestión de tiempo), es una de las bazas con la que están jugando los azulgranas para convencer al futbolista en cuestión.

De cara al club propietario de sus derechos, y el propio delantero, el Levante ha ganado músculo económico. El dinero ingresado por la venta de Langerak y el que reportará el patrocinio saudí, vía fichaje de Fahad, pueden ser determinantes.