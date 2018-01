Muñiz, molesto en sala de prensa

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, subrayó en la rueda de prensa posterior al empate contra el Deportivo el poder de reacción de su equipo. El técnico, además, se revolvió ante el planteamiento de que el equipo había estado bloqueado mentalmente en la primera parte.

El equipo estuvo una hora con uno más y aún así recibió un gol más, estuvo como bloqueado mentalmente.

Yo vi otro partido. Vi un equipo que salió a dominar y que hizo una buena primera parte pero se puso injustamente 2-0 por debajo. Aun así creyó en sus posibilidades y en campo contrario tuvo fe. ¿Nunca viste un partido en el que un equipo que tiene uno más pierde?. Te puede pasar. Juegas contra gente de Primera. El equipo ha hecho un muy buen partido. Con fe hasta el final. No es fácil remontar fuera de casa, ni llevar el peso del partido, ni tener las ocasiones que tuvo. Me voy contento por el juego y el trabajo, por todo. La primera parte fue muy injusta para nosotros. Y en la segunda pudimos ganar y superamos una situación muy adversa. El equipo saber que va a sufrir, pero lo va a conseguir.

¿No vio al equipo bloqueado mentalmente?

Un equipo bloqueado no te remonta un 2-0 fuera de casa.

El rival jugó una hora con uno menos.

Es un rival que cuando te llega a zonas de tu área son determinantes. Marcan la diferencia. Han aprovechado las dos únicas ocasiones que tuvieron. Esa parcela les funciona perfectamente. Luego vi un equipo que se sintió presionado y con posibilidades de perder el partido. Hicieron muchas cosas bien y ellos se fueron haciendo más pequeños. Le doy más beneficio al juego de nuestro equipo. La expulsión es justa. Son dos buenas decisiones las amarillas. Tuvimos que hacer nuestro partido para remontar y superar la situación tan adversa que teníamos.

¿Por qué Bardhi ya no tira faltas?

Hay varios jugadores trabajando esas faltas. Muchas veces llama la atención un zurdo. Pero entre ellos deciden la posición. Cuando Bardhi dejó a Antonio (Luna) es que no lo vio claro.

Hay cuatro equipos en la pelea por la permanencia, ¿caerá alguno más?

Alguno más habrá. Quedan muchos puntos en juego. Hay una franja intermedia y alguno más irá cayendo. Quedan 17 partidos de sufrimiento. Y va a haber que disputarlos de principio a fin para conseguir nuestros objetivos.

¿Cómo ha visto a Cabaco?

Cabaco compite, es joven, con profesionalidad y futuro. Ya ha debutado en LaLiga y cada vez que juega, compite. Es muy competitivo. Es duro, rocoso, un gran profesional. A parte de lo deportivo, en el aspecto humano es buena persona y está implicado en una situación difícil para él porque está cedido.

¿Es justo que sólo haya habido dos minutos de añadido?

No se puede hacer nada, el árbitro determina. Los cambios fueron en la primera parte o el descanso. No debemos ir a esa situación. Hay que intentar solucionar el partido en el tiempo que está establecido. No tenemos que ir a esa pelea.