Muñiz lo tiene claro: "A este nivel, el objetivo está más cerca"

Muñiz, tremendamente satisfecho, se ha deshecho en elogios hacia sus jugadores tras el empate entre el Levante y el Real Madrid

Enorme satisfacción

La afición ha visto un gran partido, con mucha disciplina defensiva. Cuando el equipo se puso por detrás no dio la espalda al partido, es para estar muy orgulloso de estos jugadores.

Pazzini, llegar y besar el santo

Son los debuts que a todos nos gustan. Eso te da mucha confianza y ánimo. Va a ayudar a conseguir los objetivos. Tenemos que ponerlo con el sistema, viene con muchas ganas e ilusión. Cuando marcó el gol estaba asfixiado, no sabía dónde meterse.

Debut goleador de Boateng

No es fácil ser delantero en equipos modestos. Son rachas, momentos. Esperamos que de aquí a final de temporada se nos den más momentos positivos que negativos. Con este equipo, con esta unión, con estas ganas es mucho más sencillo.

De menos a más

Es un punto muy trabajado. Hay muchas cosas buenas, el equipo trabaja muy bien, siempre está metido en el partido. Cuando tengamos más fortuna de cara a gol, mejor. Estamos empezando una buena fase final de temporada. Tenemos que agradecer el apoyo de esta afición.

Comunión perfecta

Hablamos de unión dentro y fuera. El equipo dio la cara en todo momento. El equipo compitió del minuto 1 al 90. Hizo una lectura del partido muy buena. Los jugadores supieron en cada momento cómo reaccionar.

Poder ofensivo

Hemos hecho un gran partido. El Madrid traía su once de gala. Se encontraron un equipo que ha trabajado muy bien y tenido fortuna de cara a gol. Keylor hizo buenas paradas y encajó dos goles. El equipo tuvo fluidez. Si jugamos a este nivel lo vemos todo más cercano.

Dando la cara

Los partidos van a ser todos diferentes de aquí a final de temporada. Hay que saber jugar todo tipo de partidos y adaptarse. El equipo siempre compite bien. Hemos sacado un punto ante un rival como el Madrid y estoy muy orgulloso. La unión es fundamental y nos ayudó a empatar.

Refuerzo moral para Boateng

Estoy contento por todo. Todos somos conscientes de la dificultad que va a tener este tramo final. Esto nos va a reforzar. Me alegra mucho por todos. No es fácil ser delantero en un equipo que está peleando en los puestos de abajo. Los momentos difíciles se superan trabajando y creyendo en nuestras posibilidades. Los delanteros al final su alimento son los goles.

Cambios ofensivos

Buscaba tener más presencia en diferentes zonas del campo. Teníamos el partido más o menos controlado, con buena actitud defensiva y buscando el 2-1. Sus centrales estaban 10 o 15 metros en nuestro campo. Lo importante son las características de los jugadores sobre el campo. Ellos te hacen el sistema. Los partidos hay que madurarlos. No me agarro a un sistema. Voy viendo los que nos vienen bien a lo largo de la temporada.

Buenas sensaciones

No veo al equipo bloqueado, un equipo así no te supera estas situaciones. Veo un equipo muy entero, que dificulta mucho al rival los partidos. Tenemos que ser muy pacientes, seguir trabajando con esa ilusión, con esas ganas. Nosotros no nos podemos venir abajo. El equipo cree ciegamente en lo que hace.