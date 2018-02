El Levante peleará a "muerte" por ganar en Mestalla

Semana de derbi en la Capital del Turia y ya se prepara el bando granota para acometer el asalto a Mestalla. No solo por motivos obvios de rivalidad con el vecino de la Avenida de Suecia, sino también por enganchar una dinámica positiva que saque a los de Muñiz de la zona baja con dos buenos resultados ante equipos punteros.y elestán preparados y "con mucha confianza" tras el punto cosechado contra el Real Madrid. "V", afirmó el delantero sobre la visita alen un acto patrocinado por la firma de ropa Spagnolo.

Más allá de la mística de un duelo regional, el vestuario levantinista ha salido muy reforzado tras el gol de Pazzini y conocen a la perfección cuál es la línea a seguir tal y como explicó Roger: "El equipo es consciente de que son tres puntos muy importantes y vamos a por ellos. Es un partido bonito. Tenemos las cosas muy claras, sabemos que una victoria allí nos darían mucha confianza y moral". Además en un tono más desenfadado afirmó que "ojalá el Valencia juegue una prórroga en Copa" y de esta manera "lleguen más cansados" al duelo "difícil" del domingo.

Precisamente el protagonista heroico del gol sobre la bocina al Real Madrid, Pazzini, ocupa la posición en la que juega Roger, sin embargo, el ariete valenciano no lo considera como un rival, ni como algo negativo respecto a su papel en el equipo: "Somos compatibles Pazzini y yo. La competencia es buena porque me hará trabajar más todos los días para ser mejor jugador", analizó el nueve granota. "Al final será el míster quien valore cuál es la mejor opción, pero podemos jugar juntos", añadió Roger.

El delantero salió en la segunda mitad al césped de Orriols y escasos minutos antes del éxtasis vivido de la mano de 'Il Pazzo', Roger desperdició una gran oportunidad de gol, la cual asume con gran espíritu de grupo: "No sé cómo pude fallarla, pero me quedo con el empate de Pazzini".

Tras muchos meses en el dique seco por una grave lesión de rodilla, Roger está readaptándose físicamente al nivel competitivo óptimo y cree que ya está listo para ser titular, aunque dependerá de la decisión de Muñiz. "Estoy capacitado para empezar un partido. Trabajo cada día para que me den la confianza. No tengo ansiedad por marcar, los goles llegarán solos", dijo el levantinista al respecto.

Por último también habló sobre su situación vinculación con el Levante UD. Roger recibió una atractiva oferta del fútbol turco, pero se quedó en València donde le resta un año y medio más de contrato. "No he pensado nada en la renovación durante estos meses, porque solo he estado centrado en la recuperación. Ya se verá lo que pase a partir de ahora", sentenció el jugador.