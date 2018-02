Pazzini: Dedicatoria especial

No sólo contestó mensajes y atendió llamadas de teléfono después de su estreno en LaLiga contra el Real Madrid. Y es quetambién cogió la iniciativa para mandar uno especial a una persona de su pasado. La anécdota la revelan varios medios italianos esta semana.

En concreto, un mensaje a su descubridor, el exfutbolista Antonio Bongiorni, actual director deportivo del primer equipo por el que pasó Il Pazzo, el POL. Pocas palabras, pero reveladoras: "Fue una gran noche, y parte del mérito es tuyo, de todo el club. Gracias".

Para Bongiorno, fue una satisfacción: "Esto te ayuda a seguir adelante, a trabajar con los jóvenes y aportar tu contribución al mundo del fútbol". Suyo es el mérito de haberle dado la oportunidad a un delantero que acaba de debutar en España casi a los 34 años pero que acumula más de 100 goles en la Serie A con la Fiorentina, Inter, Milán y Hellas Verona, además de con la selección italiana.

"Fue algo increíble". Son las tres palabras que Pazzini más ha repetido desde su gol sobre la bocina contra el Real Madrid el pasado sábado. Un debut espectacular con el que no sólo ha sorprendido a propios y extraños. También a él mismo, tal y como reconoce este miércoles en una entrevista publicada en la web oficial del Levante UD: "No me esperaba al entrar al campo el calor de a gente. Por entré muy motivado para intentar devolver la confianza de todos. Al final salió todo muy bien".

Protagonista de los últimos días de mercado, en especial tras un periodo de ostracismo en el Hellas Verona, Pazzini reconoce haber pasado momentos duros y estar disfrutando ahora del momento. Lo complicado tras su gol al Real Madrid es atender el móvil porque, según cuenta, ha recibido "muchas llamadas y mensajes y eso es algo que agradezco esto meses difíciles para mí".

Sobre sus primeras sensaciones, el italiano se deshace en elogios hacia su nueva casa: "Me ha gustado mucho el estadio, la gente está muy encima, y es muy bonito jugar allí. El césped es algo increíble: no me acuerdo de un terreno así. Es un placer jugar en un césped así".

Y en relación al Derbi, lo tiene claro. "Tenemos un objetivo importante y hay que hacer puntos en todos los campos. Sabemos que es un partido difícil pero bonito de jugar contra un gran equipo en un gran estadio, tenemos motivaciones extra y estoy convencido de que el equipo hará un buen partido". Si marca, por cierto, repetirá su celebración, como siempre hace desde los tiempos en la Fiorentina.