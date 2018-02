Confesión de Pazzini en Fox

Protagonista absoluto por su debut en LaLiga con gol al Real Madrid, Giampaoloha ofrecido este jueves una extensa entrevista a Fox Sports Italia en Buñol en la que reconoce, entre otras cosas, que tras unos meses "particulares" tenía muchas ganas de demostrar "lo que valgo".

Este es un extracto de la entrevista:

El 28 de enero está en el Hellas y no juega de titular en los últimos 9 partidos. El 3 de febrero haces tu debut con el Levante y marcas ante el Real Madrid. ¿Cómo lo explica?

Han sido días increíbles porque todo ha salido bien al final. Tras dejar el Hellas me he encontrado dos días después con que tocaba jugar contra el Real Madrid, un nuevo rival y uno nuevo campeonato en un nuevo país. Hacer el gol del empate ha sido una emoción de verdad espectacular después de meses 'particulares'.

Deberíamos coger su carrera y hacer una clasificación de las grandes satisfacciones que has tenido, ¿esta iría en los puestos más altos?

Seguramente. Sobre todo por los últimos antecedentes respeto mucho este partido. Tenía muchas ganas de demostrar lo que valgo, de hacer valer cuánto valgo. Venir del exterior no significa arriesgar, pero sí empezar de cero. Empezar así hace bien para rellenar mi confianza y mi orgullo.

¿Qué había en la mirada de Pazzini tras el gol contra el Madrid?

Disfrute. Tenía los ojos llenos de emoción. Se puede ver que esperaba tantísimo marcar un gol así de importante. Fue una gran emoción contra el Real Madrid, equipo campeón del mundo y con el estadio lleno. No pudo ir mejor.

¿Qué piensa del kit de celebración que se ha creado para usted?

Pienso que es una genialidad. El kit para la celebración es una de las cosas que más feliz me han hecho en los últimos días. Traer mi celebración a LaLiga es una de esas cosas que me hacen feliz.

