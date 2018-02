Pallardó vuelve a España

El Real Murcia ha presentado al centrocampista Miguel, valenciano de 31 de años que ha jugado los últimos meses en Japón y que con anterioridad militó en el Valencia, Getafe, Levante y Almería. El conocido como 'La Tanqueta de Alaquás' ha afirmado que "tenía ganas de volver después de casi cuatro fuera de España. Se me presentó el proyecto del Real Murcia, me pareció interesante y considero que hay plantilla para poder subir, que es a lo que he venido".

Después de solucionar unos problemas burocráticos con la documentación que debía llegar desde Japón, el futbolista podría debutar este domingo ante el Villanovense en el estadio Nueva Condomina, aunque su estreno se podría retrasar debido a un fuerte golpe que recibió en un entrenamiento.

Pallardó admite que "cuando sales fuera de España y estás varios años fuera, se te pierde la pista. Es difícil entrar otra vez en equipos de categorías superiores. Pero en el Murcia se me brindó la posibilidad de venir aquí y creo que aquí tengo la oportunidad de engancharme a categorías superiores de nuevo". El futbolista no cree que le cueste adaptarse al equipo "porque el fútbol es igual aquí que en Japón. Cada país tiene su ritmo, pero cuando esté al cien por cien, voy a coger el ritmo de competición".