"Aquí está Boateng"

Cuando ya prácticamente nadie lo esperaba no sólo jugó de titular sino que además marcó su primer gol en LaLiga . En el ojo del huracán por ser el refuerzo más caro de la temporada y el segundo de la historia, el ghanés disfruta del momento y confía en haber acertado con la decisión de quedarse en el Levante pese a las ofertas que llegó a manejar el pasado enero.

Uno de los hombres del partido ante el Madrid. ¿Cómo ha vivido esta semana Emmanuel Boateng?

Ha sido una gran semana. Me siento muy bien después de haber marcado el gol contra el Madrid. Es un privilegio marcar ante un rival tan importante y ayudar al equipo. Está siendo todo sensacional.

Después de una temporada en la que le ha costado estrenarse en LaLiga, al igual que a sus compañeros en la delantera, comenzar de esta manera ante el Real Madrid es una gran noticia.

Por supuesto. Como delantero sabes que tienes que marcar goles. Cuando no marcas o no salen las cosas me iba a casa triste porque como ´nueve´ necesitas marcar también. Eso sí, en el fútbol a veces marcas y otras veces pasas por este tipo de rachas pero lo más importante es seguir trabajando. Eso debe ser innegociable. Por ello cuando marqué contra el Madrid me sentí tan feliz. Es una recompensa al trabajo.

Comenta que se fue muchas veces a casa triste. ¿Fue complicado adaptar su estilo de juego al de LaLiga?

Sí, fue complicado en algunos momentos. LaLiga es una de las más importantes en el mundo. Estuve en Portugal y la realidad es que ambas competiciones tienen muchas diferencias y cuando vine tuve algunas dificultades con la táctica. Después de entrenar, y de que el cuerpo técnico me ayudara mucho, me he ido acostumbrando a este modo de juego.

¿Cómo le gusta jugar, acompañado o solo?

En Portugal, por ejemplo, solíamos jugar a veces con dos delanteros. Igualmente con jugar estoy feliz, ya sea con un delantero más o en solitario.

¿Ya se encuentra totalmente aclimatado? ¿Es esa la razón por la que estamos viendo a un Boateng diferente y con más minutos?

Como futbolista necesitas aportar, necesitas sentir que tu trabajo beneficia al equipo. Incluso como delantero, aunque no marque, necesito ayudar al equipo y al club. Lo más importante es poder conseguir el objetivo que es dar a la afición la salvación. Ahora, después de ese proceso de aclimatación, estoy dando una versión mejor y creo que estoy aportando más al grupo. Espero poder continuar por esta línea.

Además de aportar al juego, ahora llegan los goles. ¿Qué sintió cuando vio entrar el balón contra Keylor Navas?

Antes del partido me dije a mí mismo, si tienes alguna oportunidad, como delantero, tienes que definir. Si marcas perfecto, si no lo haces puede ocurrir, no marcamos todos los disparos. Pero cuando tuve esa oportunidad lo intenté y cuando metí el balón en la red realmente no sabía lo que hacer. Solo me fui hacia la zona del córner y lo celebré.

¿Qué significado tiene esa celebración con las manos y el gesto que hizo con los brazos cruzados?

Significa que a veces en el fútbol pasas por malos momentos, que puedes fallar ocasiones y estar triste y de pronto todo cambia. Las manos cruzadas es algo así como que no salen las cosas, que no marcas. Después las abro para decir, ahora ya marco y me quito ese peso. Y por último el gesto de cruzar los brazos es como este soy yo, estoy aquí.

En cuanto a la jugada, cuando vio a Morales ir hacia Keylor Navas completamente solo, ¿qué sensación tenía y cómo fue siguiendo la acción?

Para mí lo que pensé, porque conozco muy bien a Morales, fue que iba a ser gol. A pesar de eso, como futbolista tienes que seguir siempre todas las jugadas y esperar la oportunidad porque cualquier cosa puede pasar. Cuando el portero la paró y me cayó el rebote pensé este balón tiene que ir hacia la red.

En el mercado de enero llegaron futbolistas nuevos, entre ellos delanteros. ¿Pensó en dejar el equipo?

No pensé nunca en dejar el equipo. Tuve ofertas, pero quería quedarme porque llegué para luchar y para ayudar al equipo. Solo pensé que si venían más delanteros tocaba trabajar aún más para tener oportunidades. Tengo confianza en mí.

El Moreirense sí pensó en su vuelta y tuvo esa oferta. ¿No se le pasó por la cabeza volver al equipo en el que tuvo buenas actuaciones el curso pasado?

Es cierto, pero quería aprovechar la oportunidad de LaLiga y del Levante. Estaba aún adaptándome y quería seguir luchando. Mi objetivo era empujar al equipo hacia adelante para conseguir la salvación.

¿También le llamaron de Estados Unidos?

Sí, pero como he dicho tenía la confianza de triunfar aquí. Con trabajo todo llega.

Habla de ese trabajo para ayudar al equipo a lograr el objetivo. ¿Qué espera de los últimos meses de competición?

Ahora creo que estamos mejorando y podremos lograr la salvación. Creo que con determinación y la buena voluntad que estamos poniendo el equipo y todo el cuerpo técnico el objetivo se conseguirá.

¿Cree que ese gran resultado contra el Real Madrid puede cambiar la mentalidad del equipo?

Claro. Jugar contra este tipo de equipos y sacar un 2-2 es muy motivante para todos los jugadores. Seguiremos haciéndolo lo mejor posible para conseguir los resultados y el primer paso es hacer un gran partido ante el Valencia.

El Derbi, no tuvo minutos en la ida. Ahora las cosas parece que han cambiado. ¿Tiene ganas de un partido especial como este?

Sí. Son partidos especiales y es un rival complicado, pero tengo ganas de seguir sumando y de poder ayudar al equipo en un partido que a la afición, y a todo el equipo, le hace mucha ilusión.

¿Qué le diría a esos aficionados que ven al equipo cerca de la zona de peligro?

Solo puedo decir que me encanta cómo nos animan, que no dejen de animarnos porque nosotros vamos a hacer todo lo posible. Estoy convencido de que la próxima temporada el Levante seguirá en Primera División.

Por último, ¿le gustaría seguir en el Levante?

Claro. Quiero tener más oportunidades y poder triunfar aquí. Es un gran equipo y estoy muy feliz aquí desde el primer momento.