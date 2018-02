´Ci vediamo´ en Mestalla

A un gol de su mejor año



Locura con ´Il Pazzo´

Zaza acababa de cumplir la mayoría de edad cuando asomaba la cabeza en una Sampdoria con Cassano y Pazzini como grandes estrellas en la delantera. Ellos dos eran el espejo en el que mirarse. Sobre todo ´Il Pazzo´, quien se acercaba más al perfil de juego del nueve de Policoro. Ocho años después vuelven a verse las caras. De aquellos entrenamientos en Génova al Derbi de València. De un contexto casi de padre e hijo a una lucha por reinar en la Ciuda del Turia.La historia de Zaza y Pazzini como compañeros de equipo no fue demasiado larga. Fue como un verano de prácticas para el delantero del Valencia , quien vio partir a ´Il Pazzo´ pocos meses después. Su nuevo hogar estaba en el Giuseppe Meazza y de aquella marcha al Inter de Milán apareció en el horizonte la gran oportunidad para el ´9´ de Mestalla: la Serie A. El ariete valencianista ya había debutado antes con el Atalanta y volvía a disfrutar de la élite en Génova. El adiós del equipo de Pazzini —también de Cassano— le permitía soñar con tener esa continuidad, algo que sin embargo no sucedió (solo 12 minutos). ´Simo´ tuvo entonces que marcharse al Juve Stabia de Serie B para ir formándose. Bajó un escalón incluso para recalar en el Esperia Viareggio. Allí lució su talento goleador y apareció el Ascoli, con el que anotó 18 goles en Serie B, justo el año en el que Pazzini vivió su último gran curso en la máxima categoría, con 15 goles en el Milan.Después de aquella 12/13 a Zaza le llegó la oportunidad del Sassuolo y curiosamente se convirtió, en los tres años en los que coincidió en la élite con Pazzini, en su kriptonita.. Además, el ´9´ de Policoro anotó en tres de ellos, mientras que ´Il Pazzo´ nunca vio portería en sus duelos en Serie A.Desde que Zaza llegó a la élite — primera división de cualquier país— el delantero solo mejoró los números de esta temporada en una ocasión. Fue su segundo curso en el Sassuolo, en aquella 2014/15 en la que se doctoró con Di Francesco y preparó las maletas para marcharse a la Juventus de Turín. Con los once goles anotados, el ´9´ valencianista estableció su récord, el cual este año puede superar. El Derbi de hecho se antoja el mejor escenario posible para derribar esa barrera, algo que conseguiría si hace un doblete ante el Levante, un rival ante el que solo disputó 17 minutos en la ida. La razón, la apuesta de Marcelino por Mina, una situación que acabó sin Zaza en el calentamiento sobre el césped del Ciutat. El propio Marcelino explicó su decisión tras el encuentro. «La inclusión de Mina y el juego táctico que nos ha dado ha sido muy alto. Analizamos al rival y pensamos que Santi era la mejor opción. Y una vez visto el desarrollo del partido, viendo cómo ha actuado Santi y cómo ha actuado ´Simo' no tengo ninguna duda de que volvería a tomar la misma decisión», señaló.Esa apuesta sin embargo cambió la suerte de Zaza . Tras salir del feudo granota enlazó 8 goles en 6 partidos y hoy, ante el Levante, espera romper también una mala racha que le persigue desde el choque ante el Celta de Vigo, en el que llegó su último gol. De eso habló también el técnico valencianista en la previa. «El delantero siempre está mejor cuando mete goles, suponemos que pronto volverá a hacerlo. Está bien, tranquilo y con alegría», explicó el técnico.Un debut soñado. Como se suele decir: «llegar y besar el santo». Dos días después de su llegada apareció en el Ciutat para desatar la locura en una afición que vio a su nuevo héroe celebrar el gol del empate, con el gesto que le lleva acompañando toda su carrera. El propio protagonista aseguró que todo ha sido como en un sueño. Ahora, después de hacer lo que lleva haciendo durante toda su vida, marcar goles, desafía a Mestalla en una jornada con otro contexto de partido grande. El Derbi. Un aroma especial para un ´9´ que ha vivido derbis apasionantes con Inter y con Milan, en ambos bandos. También el Sampdoria-Genoa, otro de los grandes cara a cara de Italia. El de hoy será ante un Valencia que quiere rugir de nuevo después de su eliminación copera. A pesar de eso, el contexto es otro reto para un ´9´ que aterrizó tocado por la varita mágica en el Levante y que, como aseguró Muñiz ayer, «ya se ha asentado en la ciudad y al equipo». «Poco a poco se ha ido adaptando. Debutó con gol, como les gusta a los delanteros. Esperemos que ayude a lograr la salvación», señaló el asturiano.