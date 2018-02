El entrenador del Hellas, sin pelos en la lengua sobre el ´el caso Pazzini´

En su presentación como jugador del Levante UD, Giampaolo Pazzini achacó su salida del Hellas Verona apero no quiso entrar en más detalles. Su afirmación sembrórespecto a su relación con, técnico del conjunto italiano, quien este lunes por la noche hablaba abiertamente en una televisión de su país sobre 'Il Pazzo'.

"No hay secretos sobre Pazzini. Con Giampaolo he tenido más relación que con nadie, a nivel de jugador y entrenador. He tomado una decisión técnica, no lo que al club le interese. No lo conocía anteriormente pero él se integró en el equipo, haciéndolo cada vez más, pero contra el Nápoles no jugó porque pensaba que esa era la mejor opción para intentar ganar", defendió Pecchia en 'Telenuovo', en alusión a la suplencia a principios de enero que desencadenaría la marcha del delantero del Hellas y su llegada a préstamo al Levante, con el que marcó en su debut contra el Madrid.