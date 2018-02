Muñiz vuelve a hablar del árbitro

Aunque el partido contra la Real Sociedad está a la vuelta de la esquina, el escándalo arbitral del Derbi continúa coleando. Así que, no podía ser de otra manera, Muñiz se ha visto obligado a volver a hablar este viernes de, castigado con un neverazo después de lo ocurrido. Es seguro ya que no va a pitar las dos próximas jornadas. Y todo apunta a que estará así un mes.

"No me gusta que sancionen a nadie. Tenemos que dejar atrás ese partido, ya no nos va a dar puntos. Acabamos tocados, pero no nos alegramos de que castiguen a nadie. El árbitro tuvo un error que nos hizo no sumar y estará preocupado, pero no me alegro del mal de nadie. Sólo me preocupa que esos puntos no vuelven", señaló el técnico que, más calmado, abogó por la implantación del VAR en LaLiga aunque le preocupa que con este sistema se paran "mucho" los partidos.

En relación a los comentarios vertidos por algunos de sus jugadores en redes sociales, objeto también de posible sanción económica tras abrirse expediente, Muñiz reconoció que se trata de un asunto del que se ha hablado de puertas para adentro. "Hemos hablado y son conscientes. Yo no tengo redes y prefiero desahogarme de otra manera. Pero tampoco hay que darle mayor importancia. El equipo estuvo ejemplar en el campo y creo que los comités, igual que le han enmendado la plana a Medié, tienen que entender la situación de partido y las reacciones".