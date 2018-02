Coke: "Hay que estar orgulloso del trabajo que está haciendo este club"

Tan seguro está Coke Andújar de que "el equipo no da la sensación de llevar mucho sin ganar", como de que su gol hubiera sido el preámbulo del triunfo en Mestalla si Medié no lo hubiera anulado. Aquel fue un "fallo muy grave", como los que él mismo también se reconoce abiertamente.



Me han advertido de que no le patece hablar mucho del Derbi...

Joer, es que ya está más que hablado. Sobran las palabras. Hay que pensar que el árbitro se equivocó, que cometió un error muy grave pero nada más. Para mí decidió el partido, porque tuvo la mala suerte de que además en la siguiente jugada el Valencia hizo el 2-1, se junto todo un poco, pero mejor no darle muchas vueltas. Me quedo con las cosas positivas que hicimos en el Derbi para repetirlas en Anoeta.

A nivel individual, ¿a usted el gol anulado le dejó en shock? Lo digo porque está en el área cuando Oier rechaza el tiro de Soler pero el lugar de dificultar el remate de Vietto se queda pidiendo fuera de juego.

Me quedo parado porque pienso que es fuera de juego claro... y por los cojones era fuera de juego (lamenta). Róber, al intentar sacar el tiro de Soler, al estirar la pierna, habilita a Vietto. La verdad es que no estuve fino en la jugada siguiente al gol anulado, cometí un fallo, pero no porque me desconcentrara. En ese momento yo pensé que el árbitro habría pitado falta por otro forcejeo en el área.

¿Cómo es el que le pilló el dichoso remate en pleno corazón del área? No es Coke uno de los cabeceadores habituales en esas zonas.

Normalmente, yo voy a la corta. Pero ahí cambié e iba a salir bien (sonríe) pero mira tú por donde.

Vallecano y con deje andaluz. A poco que continúe empatizando tan rápido con los granotas, algo también se le pegará de los valencianos.

Puedo decir que he vivido en Sevilla cinco años de verdad. No a las afueras o retirado de la civilización. Tengo amigos sevillanos, hablo con ellos cada dos por tres; y como ellos, pues me ahorro algunas letras de vez en cuando (bromea)

¿Y qué tal le fue por Alemania?

Siempre había querido jugar en el extranjero, y se dio la circunstancia de que ya tenía 29 años y en el Sevilla había conseguido cosas que pensaba que iba a conseguir en n la vida. Entonces se interesó el Schalke, un equipo de gran potencial e historia en Alemania, y me lancé.

Permíteme que le diga que por sus orígenes humildes, de barrio obrero, lo que le pega es el ´yunque de la adversidad´. El Levante, vamos.

Ya me han explicado eso del yunque; y la verdad es que yo comparo un poco al Levante y al Rayo. Por la historia, y porque el Levante está por debajo del Valencia en masa social; del mismo modo que allí el Rayo tiene al Madrid y al Atlético. Pero yo me siento especial siendo del Rayo, y pienso que los granotas deben sentirse aquí igual. Son dos clubes humildes, que últimamente se mueven más por Primera que por Segunda, y eso es que están haciendo las cosas muy bien. Hay que estar orgulloso del trabajo que está haciendo este club.

No hay duda de que ha caído de pie en Orriols. Tiene a la afición encantada, y eso que su gol de Mestalla no valió para nada.

Y que la del Celta, en el último minuto, la mandé a las nubes (ríe). Supongo que he conectado con la gente porque soy expresivo en el campo, exteriorizo mucho lo que siento. El fútbol lo juego así, y puede que haya gente que por eso se sienta más identificado conmigo.

Ya le digo que si continúa el año que viene, apoyos a su candidatura a una de las capitanías no faltarán.

Yo he estado en muchos equipos, y lo de Pedro López aquí es una barbaridad. Lleva muchos años y es un ejemplo; y más para mí, que compito con él por un puesto y soy yo ahora quien estoy jugando más. Viene todas las mañanas dispuesto a generar buen rollo y conversación, y debo decir que no se me ocurren mejores capitanes que él.

Aprovecho que usted ha nombrado ese remate ante el Celta en su primera titularidad en LaLiga. ¿qué falló? ¿Llegó ahogado después de 90 minutos y de muchos meses sin apenas oportunidades en el Schalke?

Fue un error técnico, pero en el primer control. Lo lógico era separármela un poco y cruzarla al otro palo; al quedarse la pelota pegada al cuerpo, tuve que dar otro toque y cambiar la decisión porque pensé que si la enviaba al otro palo me iban a taponar. Quise chutar a la corta por arriba, donde suele llegar menos el portero, y se me fue alta.

¿Cuándo perdió más el Levante? ¿Con ese remate o con el gol anulado en Mestalla?

Contra el Celta, si hubiera marcado, siendo ya el minuto 92, hubiéramos sumado un punto. En Mestalla, con 1-2 hubiéramos puntuado y hubiéramos tenido todo encaminado para ganar. Lo he visto dos veces e iba en ese momento el partido hacia nuestro lado. Es tan cierto eso como que con 2-1 ellos tuvieron después varias ocasiones para hacernos más goles. Estábamos llegando y dominando, y aunque el Valencia te puede hacer dos goles en un momento, si el partido seguía en esa línea era nuestro.

Aunque no han caído a zona de descenso, llevan una victoria en 18 jornadas. Suena muy mal.

Sabemos que hay que ganar cuanto antes. Y si puede ser contra la Real, porque nos quedaríamos a tres puntos y a ellos les meteríamos en un lio, mejor. No creo que estemos dando la sensación acorde a un equipo que lleve mucho tiempo sin ganar. Hacemos muchas cosas bien.

¿Cómo se encontró al grupo a su llegada? No será fácil meterse en un vestuario con dinámica perdedora.

Me sorprendió el buen ambiente y ritmo de entrenamiento que había, y que hay, la verdad. Por eso el único partido que realmente he visto que hemos estado lejos de ganar fue el de Vila-real, que después del 2-0 nos quedamos tocados.

Oiga, ¿qué falla en la defensa de las acciones a balón parado?

Hay que hacerlo mejor, qué duda cabe. Nos están haciendo daño ahí; contra el Dépor se nos pone el partido en contra por eso; el Villarreal tiene dos ocasiones claras así; el Madrid; el Valencia... Por encontrar la parte positiva, a balón parado no estábamos consiguiendo nada y contra el Valencia marcó Postigo, más mi gol anulado.

¿Está dispuesto a comprarse piso en València?

Por ahora estoy alquilado (sonríe). Yo tengo que volver inicialmente al Schalke, con cuya dirección deportiva y míster tengo muy relación, así que iremos hablando. Yo juego bien por mí y por el Levante, y mi futuro solo pasa por hacerlo bien aquí.

Ganas de venir no le faltaron. Ya en agosto había dejado abierto el billete abierto hasta el último día.

Cuando estábamos negociando, que quería venir cuanto antes, yo mismo propuse que no pusiéramos opción de compra para que no se retrasara y complicara todo. Yo les dije que si eso, en marzo, si las cosas van bien para todos, pues ya pensaríamos qué hacer. Si el Schalke, si no he jugado allí y se mete en Champions; pues igual no pone problemas para algo más que una cesión.

Alguien con inquietudes como usted, que se ha atrevido a producir una obra teatral se habrá sentado alguna vez a negociar contratos, ¿no?

Supongo que alguna vez habré hecho algo parecido, aunque siempre para eso quien acaba haciendo las cosas es mi agente. Sí que es verdad que en Alemania, como no jugaba, subía a los despachos cada dos por tres a dar la lata.