Quico explica la decisión del Levante UD sobre la continuidad de Muñiz

El presidente del Levante,, ha confirmado la continuidad de Juan Ramón Lópezcomo entrenador. Ése ha sido el resultado de una reunión de cinco horas en la que la dirección deportiva, paradójicamente cuestionada también por buena parte del Consejo, ha defendido que se trata de la situación más conveniente para el equipo.

Y eso que la actual es la la peor racha histórica de los granotas en Primera División y que la imagen en Anoeta, donde el técnico fue señalado a nivel interno por el propio Tito por un planteamiento sin sesgo ofensivo ni defensivo, ha dejado al equipo en una situación tremendamente delicada por más que aún no haya tocado, por los pelos, la zona de descenso.

Quico ha tratado de calmar los ánimos con un mensaje institucional que, pese a todo, deja muchas dudas, sobre todo habida cuenta de la preocupación interna y de que Muñiz, que previamente se había reunido en Buñol con Tito y Carmelo, cuenta con muchos detractores por su conservadurismo en los planteamientos de salida y su insistencia en el 4-3-3 como sistema.

Al mismo tiempo, la planificación deportiva, tanto en verano como invierno, es también motivo de descontento de puertas para adentro y uno de los principales descargos en favor del técnico, a quien aun así se afea el retraso en haber contado con algunos fichajes que ahora son titulares.

Estas han sido las principales reflexiones de Quico después de la maratoniana reunión. El presidente ha remarcado que no hay "ultimatum" y que no hablaba para "ratificar a nadie".

Valoración de la reunión

"Si algo tiene este vestuario es que es noble, trabajador, de gente comprometida, que seguramente se están equivocando, pero que tienen la confianza plena del Consejo. El trabajo que debemos hacer entre todos es que saquen lo mejor que llevan dentro. Estamos en una situación delicada pero tenemos 14 partidos por delante y seguimos en una situación de privilegio porque dependemos de nosotros mismos y estamos por encima de los otros tres".

Mensaje al equipo

"Transmitimos plena confianza en la plantilla y el míster, estamos en el camino correcto de trabajo, tenemos que ayudarnos entre todos, mejorar todos los aspectos y poco más. La plantilla debe estar triste como estoy yo y cualquier levantinista. Lo que debe hacer la plantilla es saltar al campo plenamente convencida. Hay que afrontar los siguientes partidos como finales".

Muñiz, confirmado

"No vengo a ratificar el trabajo ni la figura del míster, en la reunión hemos hablado de la preocupación del Consejo por la situación en la que estamos. Nuestro entrenador es Juan Ramón y estoy convencido de que va a serlo. No he ratificado a nadie. Ni pretendo hacerlo. Ni ratificaré nunca".

¿Hay cisma interno?

Hay consejeros que están preocupados, y el presidente está preocupado. La preocupación es lógica, existe, por eso hay un momento en que el Consejo pide a la dirección deportiva que nos haga un informa de la situación conlos pros y contras del momento que estamos viviendo. A partir de ahí no hay motivo de ninguna votación ni nada. El Consejo se pone al servicio de la dirección deportiva, técnica y plantilla para seguir peleando por el objetivo. Seguramente al equipo le pasarán cosas, pero es motivo de análisis interno en la parcela deportiva"

Decisiones

"No es una reunión para cuestionar cosas, sino para que fuera productiva, saber en qué situación nos encontramos, saber de qué forma se puede ayudar y a partir de ahí tomar decisiones. Y la decisión es seguir ayudando y apoyando. Que reine un ambiente de normalidad dentro de la preocupación".

¿Está dañada la confianza?

"No sé si es importante o no las horas que hemos estado reunidos. Hemos empezado a las 14:45 y la dirección deportiva ha llegado a las 16:00. Si algo tiene este Consejo es que se reúne una vez al mes y a nivel deportivo poco habla. Hoy hemos hablado de más cosas".

¿Puede haber algún fichaje?

No

¿Ha ligado Tito su futuro al de Muñiz?

En ningún momento. No hemos llegado al extremo que estáis comentando. No hemos llegado a situaciones tan drásticas. Ha sido una ruenión de trabajo intensa, productiva, larga, hemos hablado de la situación. Esperamos que con trabajo e ilusión podamos conseguirlo.

¿Por qué no ha estado el técnico?

En casi 9 años nunca hemos tenido una reunión del Consejo con un entrenador. Hay una dirección deportiva que es la máxima responsable y es suficiente.

¿Garantiza la continuidad de Muñiz hasta final de temporada, pase lo que pase?

Es mi entrenador. Es el entrenador del Consejo de administración, seguro.