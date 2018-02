Pedro Villarroel tira con bala contra Quico Catalán

Pedro Villarroel ha vuelto a utilizar las redes sociales para expresar su opinión sobre la actualidad del Levante UD. En respuesta a un comentario de Manuel Illueca, director general del IVF y granota de reconocido prestigio, en el que este defendía la labor de Juan Ramón López Muñiz y Quico Catalán, el exmáximo accionista y presidente ataca velada y también directamente a Quico en su perfil.

"No creemos ídolos con pies de barro y que además son profesionales del fútbol, y con cantidades que es difícil percibir aunque seas un gran científico o algo similar. El fútbol se lleva en la sangre y los profesionales no lo llevan", escribe en dos comentarios distintos Villarroel, quien abandonó el club en 2008. Pedro, además, compara a los actuales mandatarios con él o el difunto padre de Illueca (histórico directivo) y dice que "nosotros no nos hemos aprovechado del cargo para nuestra proyección".

A modo de posdata, y de remate a sus críticas, Villarroel va más allá. "Supongo que ni siquiera nuestro presidente de la Comunitat cobrará 250.000 euros", sentencia en un último comentario el exdueño del club, en alusión directa al sueldo que cobra el presidente del Levante UD.

Esta es la mencionada relación de comentarios de Pedro Villarroel: