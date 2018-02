Las respuestas de Muñiz

"Tenemos que recuperar el espíritu del Valencia y Real Madrid", ha advertido Muñiz este sábado, en la previa del duelo del próximo lunes ante el Real Betis en el Ciutat de València. y cinco días después de que el Consejo abordara su continuidad en el cargo: "No hicimos un buen partido ante la Real Sociedad, pero la semana anterior merecimos un mejor resultado contra el tercer clasificado en Mestalla y antes lo hicimos contra el Real Madrid. Hay que recuperar ese espíritu y saber lo qué nos hace fuerte en el campo".

El técnico pronostica un final de temporada "intenso". Por esa razón aboga por la fortaleza mental del grupo como un componente fundamental para afrontar el desafío marcado. "Tenemos que ser fuertes en el campo. El equipo que sea más fuerte tiene mucho ganado". El entrenador ahondó en esa premisa. "No nos podemos venir abajo por un gol adverso o por un penalti cometido. Los errores no nos pueden castigar tanto".

Muñiz es optimista."Lo que me alimenta es ver el trabajo de los jugadores durante el día a día. Estoy convencido que entre todos llevaremos esto a buen puerto. Como en cualquier trabajo hay obstáculos en el camino que hay que superar". Muñiz trata de reforzar la autoestima de sus pupilos. "Sé que el equipo está vivo. Lo demostró en Mestalla. Este equipo no ha desfallecido nunca. Este equipo siempre compite".



Apela al espíritu del vestuario

El técnico centra la atención en el partido liguero ante el Betis. Y trata de espolear la conciencia del bloque. "Espero que salgamos y demostremos que queremos ganar el partido con cabeza, con entrega y desde el orden. Este vestuario ha demostrado una madurez tremenda". Su discurso rezuma convicción. "No me derrumban los resultados. Nunca me verás con la cabeza agachada".

El entrenador descartó que cerrar la jornada liguera genere desasosiego. "No nos debe preocupar. Nosotros tenemos que hacer el mejor partido posible. Tenemos que hacer una serie de puntos y que no nos preocupen los demás. Lo primero es sacar nuestros partidos adelante".