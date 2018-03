"Se dijo una mentira y he de proteger a mis jugadores"

Juan Ramón López Muñiz ha explicado el motivo por el que ha llevado a cabo la sesión preparatoria de este miércoles previa al partido frente al Alavés a puerta cerrada a excepción de los primeros quince minutos, algo de lo que el técnico no era partidario hasta este momento: "Hay que intentar aislarlos —a los jugadores—, pero no porque no estéis —los medios de comunicación— los aíslas más o menos. Lo que pasa es que a veces te llegan situaciones y se contó una cosa que no fue verdad, y antes de tener un problema vale más evitarlo. Salió un comentario y se dijo que estábamos de cachondeo el lunes y eso es mentira. Y como es mentira, tengo que proteger a mis jugadores a muerte y para evitar esas situaciones. Si hay que cerrar la puerta, se cierra". Muñiz matizó que él no es partidario de este tipo de decisiones porque "el club es de sus aficionados", pero justificó su decisión.