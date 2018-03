"La noticia de lo de Quini me dejó tocado"

"Quiero dar el pésame a Mari Nieves y sus hijos, al Sporting, porque son momentos muy difíciles para ellos, para sus amigos, para el sportinguismo... Es toda la familia igual y son de las mejores personas que me he encontrado. Eran y son grandes amigos y para mí fue una noticia complicada. Ahí es cuando te das cuenta de que la vida es otra cosa. La situación me dejó tocado y lo lamento mucho". Con esas palabras ha querido transmitir Juan Ramón López Muñiz sus condolencias por el fallecimiento de Enrique Castro Quini, con quien coincidió en el Sporting y amigo personal del ahora técnico granota, en su comparecencia previa al partido frente al Alavés.