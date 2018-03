Revolución total en la convocatoria

Contra el Betis cambió de sistema y de jugadores, aunque no funcionó. Y contra el Alavés volverá a hacerlo, esta vez con la esperanza de que sirva para algo. Muñiz se lleva a 19 jugadores a Vitoria, por lo que tendrá que hacer un descartes antes del Valencia.



Sin embargo, la noticia no está en los que van, sino en los que se quedan. Especialmente los tres jugadores que pasan directamente del once titular a no estar ni en la convocatoria: Postigo, Doukouré y Jason. Pese a la excusa de los tres partidos en una semana, se trata de una decisión llamativa, aunque en todos los casos obedece a cuestiones físicas, según ha explicado Muñiz: "Postigo y Jason tienen problemas que si fueran más espaciado el tiempo me lo pensaba para llevarlos en convocatoria pero en este momento no vale la pena arriesgar. Y Doukouré tras las molestias que tenía sería meterle dos partidos en 72 horas. Esa prudencia nos puede venir bien".



Los otros cuatro descartes son el portero Iván Villar, el saudí Fahad, Toño y Shaq. Entran en la convocatoria, como novedad, Boateng, Cabaco y Lukic, principales damnificados el pasado lunes. Antes del viaje, Muñiz ha comparecido ante la prensa.



El partido entre el Alavés y el Levante podrá seguirse aquí en directo.