Muñiz, técnico del Levante UD, felicita a sus jugadores pese a la derrota frente al Alavés y destaca algunos aspectos positivos:

La sensación es que el equipo no merecer perder.

Todo fueron dificultades que se aparecían e íbamos superando. El equipo ha competido muy bien con un esfuerzo tremendo. Cuando parecía todo controlado llega un balón parado otras vez y pierdes un punto que teníamos muy merecido. Con uno menos tuvimos una ocasión al palo. La gente dirá que este tío está loco, pero hay que felicitar a los jugadores, ha sido un varapalo importante. El fútbol no ha sido justo con el equipo.

El equipo ha tenido más problemas al quedarse el Alavés con 10.

El equipo llevaba un esfuerzo de una hora con uno menos. Veníamos de jugar hace 48 horas y el esfuerzo se hacía notar. Los últimos minutos se nota. Pero aun así estaba todo bastante controlado aunque jugábamos en nuestro campo sin balón, pero las ocasiones más claras eran nuestras. Yo lo achaco al esfuerzo.

Han marcado la raya estos jugadores

Debe ser así siempre. Podemos tener mejores o peores resultados. Pero cuando llevamos al entreno no hay queja de ninguna. Todo el mundo trabaja a muy buen nivel. El equipo trabaja y compite, si no somos capaces€ La mala suerte es relativa.

Qué le parece el penalti y el gol.

El penalti no lo he visto pero me parece penalti y la expulsión es justa porque va a portería. Y el remate de Laguardia nos faltó concentración sabiendo que luego venía el cambio y se acababa ahí. Son jugadas que nunca se nos daban a favor. Trabajaremos para cambiar la racha y manteniendo el nivel competitivo.

¿Qué mensaje le manda a la afición?

En cuanto a la afición, pedirle su ayuda y saber que está sufriendo. Seguramente el año pasado este partido lo habríamos ganado. Tenemos que saber sufrir, sacrificarnos y les pedimos lo mismo, que vayamos en la misma onda. El equipo no ha dado la espalda al partido en ningún momento. El aficionado no estará contento en cuanto a puntos pero no tiene nada que reprocharle en cuanto a sacrificio.

¿Cómo está de ánimo?

Soy el cabeza visible y debo ser el más animado. Fui el primero e felicitarles. Hay que corregir cosas, pero el equipo trabaja y compite. Tenemos que simplificar el juego, jugar con portería a cero€. Son aspectos vitales. No podemos permitir transiciones del equipo rival, cerrar el juego de estrategia defensivamente y dejar la portería a cero el máximo número de partidos posible. En lo anímico esto moralmente no nos puede tirar abajo.

El equipo está fuera de descenso, pero empatado a puntos con el Las Palmas. Se acabaron la oportunidades. ¿No son demasiados goles encajados de balón parado?

Las áreas hay que dominarlas en todas las facetas y lo sabemos todos. Para mantenerse tienes que sumar. Es muy raro que sin sumar te mantengas. No podemos estancarnos ahí. Hay que sumar. Esos tres puntos el equipo los necesita.